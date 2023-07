Abschlüsse in Thun – Mit Nadel und Faden: Neue Bekleidungsprofis diplomiert 21 Frauen und Männer aus dem Bekleidungssektor erhielten zum Schluss ihrer Ausbildung die Diplome.

Diese jungen Frauen und Männer sorgen dafür, dass das Schneiderhandwerk auch in der Schweiz weiterhin einen goldenen Boden hat. Foto: PD

Unter grossem Applaus der geladenen Gäste übergaben die Ausbildnerinnen des Nähwerks IDM in Thun die Diplome zum erfolgreichen Abschluss der drei- beziehungsweise zweijährigen Ausbildung. «Die stilvoll gekleideten Damen und Herren auf der Bühne und das Ambiente der Stadthalle in Thun bildete den perfekten Rahmen zu diesen Feierlichkeiten», heisst es in der Medienmitteilung. Die Betriebsleiterin Sabine Portenier führte durch den Anlass, musikalisch unterstützt durch Sophie Stauch, Valentin Stauch und Abteilungsleiter Jürg Frei.

Besonders ausgezeichnet wurden bei den Bekleidungsgestalterinnen und -gestaltern Chiara Panico und Janis Kurz, die sich den ersten Rang teilten. Bei den Bekleidungsnäherinnen und -nähern waren Minh Tran und Camila Benavides auf dem ersten Rang. Der Fairness Award für die wenigsten Absenzen wurde Simon Anliker und Minh Tran verliehen.

PD

