Parkieren mit App in Interlaken – Mit Münz kann (noch) überall bezahlt werden Seit fünf Jahren kann in Interlaken die Parkgebühr digital bezahlt werden. Die Akzeptanz steigt und steigt – doch jetzt sorgte ein Einzelfall für Protest. Alex Karlen

Hier konnte Peter L. gemäss eigenen Angaben nicht wie gewohnt seinen richtigen Standort angeben: Die Parksäule an der Klosterstrasse, an der mit insgesamt fünf Apps bezahlt werden kann. Foto: Alex Karlen

«Nein, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können»: Als der Thuner Peter L. (Name der Redaktion bekannt) am 4. August wie schon so oft an der Klosterstrasse vor der Sek-Aula Interlaken parkierte und sich schon auf zwei Stunden Sport auf dem gegenüberliegenden Tennisplatz freute, ereilte ihn eine unschöne Überraschung. Erstmals konnte seine Park-App namens SEPP seinen Standort, die sogenannte «Parkzone Aula 71 + 72», nicht finden und signalisierte stattdessen einzig die «Parkzone Höheweg 26–30». Da er keine andere Möglichkeit sah – Kleingeld hatte er keines dabei –, wählte er halt diese Zone.