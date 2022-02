Im Tor bei den Prügelknaben der Liga – «Mit mir muss niemand Mitleid haben»

HC-Ajoie-Torhüter Tim Wolf – «Mit mir muss niemand Mitleid haben» Kein Goalie in der National League ist so beschäftigt wie Tim Wolf vom HC Ajoie – der Zürcher lässt sich die Lust am Eishockey trotz vieler Gegentore nicht verderben. Kai Müller

Muss im Schnitt über vier Gegentore pro Match hinnehmen, ist aber dennoch guter Dinge: Tim Wolf. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Serie ist lang, quälend lang und alles andere als ein Ruhmesblatt. 18-mal in Folge hat der HC Ajoie verloren, das 0:11 in Zug vor der Olympia-Pause ist die heftigste Ohrfeige überhaupt in dieser Saison. Die Statistik sagt auch: nur 18 Punkte in 41 Partien gesammelt. Oder: 76 Tore erzielt – und 194 erhalten.