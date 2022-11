Kult-Spielzeug für Erwachsene – «Mit meinen Lego verbringe ich täglich bis zu fünf Stunden» Exklusive Zahlen zeigen, wie beliebt die farbigen Bauklötze wirklich sind. Dabei geht es nicht nur um Spass: Einzelne Bausätze entwickeln sich zur Wertanlage. Alexandra Aregger Jon Mettler Boris Müller (Fotos)

Sein privates Reich umfasst 150 Quadratmeter: Peter Kammer (50) verbringt seine Freizeit mit Lego. Foto: Boris Müller

Zwar hat er schon als Kind mit Lego gespielt. Doch so richtig gepackt hat es Peter Kammer mit 30 Jahren: «Ich entdeckte meine Leidenschaft für Modelleisenbahnen und Lastwagen – und wollte diese selber bauen.» Heute ist Kammer 50 und Mitglied des Vereins Swisslug.

Rund 300 Lego-Fans zählt der Verein, der sich regelmässig zum Austausch trifft, mit Modellen handelt und Ausstellungen organisiert. Am meisten Zeit mit Lego verbringt Lagerlogistiker Kammer zu Hause, wenn er sich nach Feierabend in seinen 150 Quadratmeter grossen Lagerraum zurückzieht. Dann wird es regelmässig spät. «Ich verbringe täglich bis zu fünf Stunden mit meinen Lego.»



Hier verbringt Peter Kammer täglich bis zu fünf Stunden damit, neue Züge zu bauen oder sein Material zu sortieren. Foto: PD

Damit ist Kammer längst nicht der Einzige. Es ist vor allem die Generation X, die nicht erwachsen werden will und die Verkaufszahlen bei Lego nach oben treibt. Das zeigen Zahlen zum Einkaufsverhalten der einzelnen Altersgruppen bei Digitec Galaxus.

Gemäss einer exklusiven Analyse des grössten Schweizer Online­händlers für diese Redaktion liegen Lego-Sets bei den 42- bis 57-Jährigen auf Platz 7 der meistgekauften Produkte – nach alltäglichen Artikeln wie Batterien, aber vor Druckerpatronen.

Bei den Suchanfragen ist das Interesse an den bunten Bauklötzen ebenfalls erkennbar. Seit Anfang Jahr ist «Lego» der meistgesuchte Begriff mit total 880’000 Anfragen. «Lego Technic» und «Lego Star Wars» befinden sich ebenfalls in den Top 10. Digitec Galaxus rechnet damit, dass bis Ende Jahr dank des Weihnachtsgeschäfts die Millionengrenze «locker geknackt wird».

Die Generation X trägt knapp ein Drittel zum jährlichen Umsatz von Digitec Galaxus bei, nicht zuletzt dank der Nachfrage nach Lego. Nur bei den Internet-affinen Millennials mit Jahrgang 1981 bis 1995 ist der Anteil höher.

Aber auch im stationären Handel floriert das Lego-Geschäft. Diese Woche hat das dänische Unternehmen seinen ersten Laden in der Schweiz eröffnet – im Glattzentrum in Wallisellen. Auf 240 Quadratmetern verkauft Lego beliebte Modelle, exklusive Sets, aber auch Einzelteile.

Ein grosser Tag im Glattzentrum in Wallisellen ZH: Eröffnung des ersten Lego-Store der Schweiz. Video: Tamedia

Seit dreissig Jahren verkauft Lego sein Sortiment in Läden auf der ganzen Welt. Dass es in der Schweiz so lange gedauert hat, bis Lego einen eigenen Laden eröffnete, kann sich Karen Pascha-Gladyshev auch nicht ganz erklären. Sie ist seit 2019 für die deutschsprachigen Märkte von Lego verantwortlich und sagt: «Ein solcher Laden braucht viel Planung. Man muss den Markt in einem Land zuerst verstehen und einen geeigneten Ort finden.»

«Die Schweiz gehört zu unseren Top-20-Märkten weltweit.» Karen Pascha-Gladyshev, Geschäftsführerin der Lego GmbH in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Zwar gibt das Unternehmen keine Umsatzzahlen für die Schweiz bekannt. Doch gemäss der Lego-Chefin ist der hiesige Markt bedeutend: «Einerseits wirtschaftlich, die Schweiz gehört zu unseren Top-20-Märkten weltweit. Andererseits emotional, wir haben echt viele Fans hier.»



1 / 5 Karen Pascha-Gladyshev ist Chefin der Lego-Ländergesellschaften Schweiz, Deutschland und Österreich. Foto: Boris Müller

Lego habe selber mehrfach untersucht, warum die Produkte gerade bei Erwachsenen so gut ankämen. «Wir sehen diesen Trend auch in Deutschland. In der Schweiz aber sogar noch etwas mehr», so Pascha-Gladyshev. «Die Studien haben gerade während der Pandemie gezeigt, dass viele Lego nutzen, um Stress abzubauen. Sie wollen abschalten und sich auf etwas konzentrieren, dass sie zu Ende bringen können.»

Im Fall von Ramona von Felten heisst das: Den letzten Zuschauer im Lego-Stadion platzieren. Die Solothurnerin baut gemeinsam mit ihrem Mann Eigenkreationen – etwa die Postfinance-Arena ihres liebsten Eishockeyclubs, des SC Bern. Von Felten nennt es «Herzensprojekte». Oder das Basel Tattoo in der alten Kaserne in Basel. «Unser nächstes Projekt ist ein Kreuzfahrtschiff», sagt die 38-Jährige.



1 / 4 Mit ihrem Lego-Modell des Basel Tattoo zieht Ramona von Felten von Ausstellung zu Ausstellung. Foto: PD

Sie habe lange darauf gewartet, dass es auch einen Lego-Laden in der Schweiz gebe. «Wir fuhren bisher immer in den nächstgelegenen nach München.» Viele Sets verkauft Lego nur exklusiv in seinen Läden. Zudem sagt von Felten: «Bei Onlinebestellungen besteht immer die Gefahr, dass die Verpackung eingedrückt ist. Das ist für uns problematisch, weil wir nicht nur bauen, sondern auch sammeln.»

Der vergoldete Lego-Technic-Traktor

Lego ist weit mehr als ein Spielzeug für Erwachsene. Die Bausätze entwickeln sich zu einer Wertanlage, wie die Zahlen von Digitec Galaxus zeigen. Wer seltene Sets auf der Plattform der Migros-Tochter weiterverkauft, kann in guten Zeiten Wertzuwächse von bis zu 244 Prozent zum letzten Verkaufspreis im Online­handel erreichen. So geschehen im vergangenen Jahr mit einer Lego-Technic-Nachbildung eines Traktors, die für 430 Franken statt der regulären 125 Franken wiederverkauft wurde.

Die unsicheren wirtschaftlichen Zeiten setzen aktuell solchen Fantasiepreisen jedoch ein jähes Ende, weil die Konsumenten wieder mehr auf ihre Ausgaben achten. «Durchschnittlich bieten unsere Kundinnen und Kunden im laufenden Jahr ihre Sets zu Preisen an, die 10 Prozent über deren durchschnittlichem Neupreis liegen. Wer aber zu viel verlangt, bleibt auf seinen Sets sitzen», sagt Alex Hämmerli, Sprecher von Digitec Galaxus.

Im regulären Handel steigen die Preise für Lego genauso. Digitec Galaxus hat im vergangenen Oktober im Schnitt eine Zunahme von knapp 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat festgestellt. Der dänische Spielzeughersteller kündigte im Sommer gegenüber der Fangemeinschaft an, wegen gestiegener Rohstoffkosten infolge des Ukraine-Kriegs die Preise zu erhöhen.

Hohe Preise in der Schweiz

Kommt hinzu: In der Schweiz bezahlen die Lego-Fans deutlich mehr als in Deutschland. Trotz beinahe gleichem Wert des Euros und tieferer Mehrwertsteuer hierzulande. Für den Präsidenten des Fan-Vereins Swisslug, Andreas Kunz, ein Ärgernis: «Ich hatte mir wirklich einen Ausgleich erhofft. Denn so ist für mich der Reiz, in den neuen Laden einkaufen zu gehen, nicht sehr gross.»

Lego-Geschäftsführerin Karen Pascha-Gladyshev sagt, man sei sich dieser Kritik bewusst. «Wir waren bislang nie mit solchen Wechselkursschwankungen konfrontiert und schauen uns das genau an.»

