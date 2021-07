Kolumne Meret Schneider - Mit Machete durch den Milchmarktdschungel 2.0

Das Parlament hat den Entscheid gefällt, dass die Lieferung billiger B-Milch freiwillig werden soll : Kuh in Broc wird gemolken. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Wie in einer früheren Kolumne versprochen, setze ich meine Reise durch den Milchmarktdschungel fort – diesmal erforderte das Dickicht aus empörenden Entscheiden, konsternierenden Kompetenzüberschreitungen und besorgniserregenden Branchenentwicklungen gar eine zusätzliche Machete, und ich fühle mich unangenehm an den Mathematikunterricht erinnert: Je tiefer man vordringt, desto frappierender die Erkenntnis, was man alles nicht versteht.

Ging es beim letzten Mal um fragwürdige Butterimporte, so nehme ich mich diesmal der Milchpreissegmentierung an. Wie die wenigsten Konsumierenden wissen, erhalten Bauern nicht für alle Milch denselben Preis: Es gibt die A-, die B- und die C-Milch. Die A-Milch wird für Produkte mit Grenzschutz und solche mit Rohstoffpreisausgleich genutzt, B-Milch für Produkte ohne Grenzschutz oder Rohstoffpreisausgleich für den Inlandmarkt, und aus C-Milch werden Produkte für den Weltmarkt. Für A-Milch erhalten Bauern somit den höchsten Preis, für B-Milch weniger und für C-Milch den geringsten, wobei die Bauern bisher aufgrund der Verträge gezwungen waren, jeweils einen bestimmten Anteil B-Milch zu liefern.