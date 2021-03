Frau wegen Betrug angeklagt – Mit Lügen soll sie 370’000 Franken erschlichen haben Eine Frau hat gemeinsam mit ihrem Partner Bekannten offenbar verschiedene Lügengeschichten aufgetischt, um an Geld zu kommen. Margrit Kunz

Am Freitag musste sich vor dem Regionalgericht in Thun eine Frau wegen gewerbsmässigen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten. Foto: Patric Spahni

Die beschuldigte Frau soll gemeinsam mit ihrem Partner vom Sommer 2012 bis Oktober 2015 fast 370’000 Franken von Bekannten erhalten haben, die ihren Lügengeschichten glaubten. Das Geld wurde für den Lebensunterhalt verwendet. Die Anklageschrift wirft den beiden gewerbsmässigen Betrug und Urkundenfälschung vor.

Im Juni 2019 verstarb der Mann nach langer Krankheit, sodass die Frau sich am Freitag allein dem Regionalgericht Oberland in Dreierbesetzung stellen musste. Nach der Verhaftung 2015 legten beide ein vollständiges Geständnis ab. Warum es so lange ging, bis es gestern endlich zum Prozess kam, blieb unklar. Die Frau erzählte, dass sie in dieser Zeit immer wieder von der Angst geplagt wurde, sie müsse ins Gefängnis.