In Thun erfolgreich gestartet – Mit Liebe zum frisch gebrauten Filterkaffee Die erst Ende 2019 gegründete Thuner Kaffeemaschinenfabrik GmbH hat bereits einen internationalen Preis gewonnen. Mitbegründer und Designer Thomas Liebe setzt auf Qualität und Nachhaltigkeit. Hans Peter Roth

Hochwertiger Filterkaffee aus bedienungsfreundlicher Kaffeemaschine made in Thun. Thomas Liebe (rechts) und Markus Widmer mit ihrer Tone Touch 03. Foto: PD

«Kaffee trinkt man nicht einfach, man degustiert ihn – wie Wein!» Thomas Liebe macht es vor. Schluckweise giesst er den frisch gebrauten Filterkaffee aus «handverlesenen» Bohnen in eine Tasse und schwenkt ihn bis zur richtigen Temperatur. «Schlürfen» soll man den Kaffee, betont er: «So zieht man beim Trinken Sauerstoff mit ein, und der Geschmack im Mund entfaltet sich voll.»

Liebe ist Designer der Tone-Filterkaffeemaschinen. Ein kleines Team entwickelt, patentiert und baut diese in Thun. Von hier aus gehen sie in die ganze Welt. Partner in den jeweiligen Ländern verkaufen diese an Gastro-, Hotellerie- und Kaffeekettenbetreiber.