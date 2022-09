Light Art Grindelwald – Mit Lichtkunst zur Neuorientierung Das diesjährige Light Art Grindelwald steht unter dem Thema «Orientation – Disorientation – Reorientation» und findet vom 7. bis 16. Oktober statt.

Die Installation «Formation of the Sun» der deutschen Künstlerin Jacqueline Hen soll am Grindelwalder Light Art Festival dazu einladen, über die Beziehung zwischen Chaos und Existenz und deren Auswirkungen auf das Verständnis des täglichen Lebens nachzudenken. Foto: PD

«Nicht nur in vielen Weltreligionen hat Licht grosse Symbolkraft, auch zur Orientierung spielt das Licht für die Menschen seit jeher eine wichtige Rolle», schreiben die Organisatoren der Light Art Grindelwald in einer Mitteilung. Der Anlass findet heuer vom 7. bis 16. Oktober statt. In der heutigen Zeit vieler Krisen sei Orientierungslosigkeit spürbar.

In der diesjährigen Ausgabe von Light Art Grindelwald mit dem Thema «Orientation – Disorientation – Reorientation» bieten acht nationale und internationale Lichtkünstlerinnen und -künstler mit ihren Kunstwerken den Besuchenden «Raum und Inspiration, über den eigenen Weg nachzudenken». «Mit der diesjährigen Ausgabe möchten wir mit Lichtkunst animieren, sich zu hinterfragen, wohin man unterwegs ist.»

Regina, Chaos und Kirchenbänke

Eine der Künstlerinnen ist die junge Westschweizerin Catherine Pearson. Sie habe einen einzigartigen Stil, der bereits international zu Aufträgen geführt habe, zum Beispiel für Adobe oder Terre des Hommes. Mit ihrer Installation «Jardin sauvage» visualisiert sie an der Fassade des (noch) leer stehenden Hotels Regina, wie es wohl aussehen würde, wenn das Hotel auch in den nächsten Jahrzehnten sich selbst überlassen würde.

Mit der kontemplativen Skulptur «L'Etoile», die vor der Kirche zu sehen sein wird, wollen Simon Chevalier und Lucile Cassassolles von LUX am diesjährigen Light Art Festival Grindelwald jenen hellen Punkt symbolisieren, der seit Jahrzehnten Science-Fiction, Religion, Hellsichtigkeit und Astronomie inspiriert. Foto: PD

Der studierte Innenarchitekt, Licht- und Landartkünstler Axel Reinhard Böhme lebt und arbeitet am Bodensee. «Er arbeitet mit den vorgefundenen Gegebenheiten, modifiziert natürliche oder architektonische Situationen und schafft Räume voller Poesie und Leichtigkeit», heisst es in der Mitteilung. Seine begehbare grossformatige Installation «This will all make sense once we stop the time loop» nimmt den Panoramaplatz ein und beschreibt «Chaos als wohl notwendigen Zwischenschritt in eine andere, bessere Zukunft».

Am Ende des Rundgangs verwandelt Massimiliano Moro, der zwischen Lugano und Barcelona lebt und arbeitet, die Kirche in eine farbige Welt aus Licht und Schatten. Seine Installation «In front of you» lenke den Blick «auf das, wir sehen, aber oft nicht beachten, die Rückseite der Kirchenbänke». Insgesamt acht Künstlerinnen und Künstler wollen mit ihren Kunstwerken den Besuchenden Raum und Inspiration bieten, über den eigenen Weg nachzudenken.

Die Installation «In front of you» von Massimiliano Moro lenkt den Blick auf das, wir sehen, aber oft nicht beachten, die Rückseite der Kirchenbänke. Foto: PD

Tiefer Stromverbrauch

Lichtkunst brauche Strom. «Es ist uns allerdings wichtig, zu betonen, dass der Stromverbrauch bei Light Art Grindelwald in einem engen Rahmen bleibt», heisst es in der Mitteilung. Durch neue Technologien könne der Stromverbrauch sehr tief gehalten werden. «Ausserdem verzichten wir neben den acht Kunstinstallationen auf weitere ausserordentliche Beleuchtungen.»

Light Art Grindelwald findet vom 7. bis 16. Oktober im Grindelwalder Dorfzentrum statt und ist täglich von 19 bis 22 Uhr geöffnet. Sämtliche Kunstwerke befinden sich in Gehdistanz zum Bahnhof und sind frei zugänglich. Auf der Website von Light Art Grindelwald sind Führungen für Einzelpersonen und Gruppen buchbar.

