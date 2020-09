Angetroffen – Mit Leib und Seele zwischen Hörenden und Gehörlosen dolmetschen In unserer Serie «Angetroffen» erzählt Monika Beyeler aus Thun über ihre Arbeit als Dolmetscherin in der Gebärdensprache. Und wie sie diese Aufgabe versteht. Franziska Streun

"Geht es dir gut?": die Gebärdesprachdolmetscherin Monika Beyeler aus Thun ist schweizweit als Brückenbauerin zwischen den Gehörlosen und Hörenden unterwegs - ob für Pressekonferenzen des Bundesrats, in Rundschau-Sendungen oder bei Konzerten und Musicals der Thunerseespiele Franziska Streun

Gleichzeitig bewegt sie ihre Arme, verzieht den Mund und formt mit den Händen eine Gestik. Wenn Monika Beyeler in der visuell und dreidimensional aufgebauten Gebärdensprache kommuniziert, sind alle Augen auf sie gerichtet. Ob am Fernsehen, bei der Pressekonferenz des Bundesrats oder am Gericht, während einer «Rundschau»-Sendung, einem Konzert oder Musical der Thunerseespiele: Konzentriert verschmilzt die Wahlthunerin mit ihrer Aufgabe als Brückenbauerin zwischen zwei Welten. Zwischen jener der Gehörlosen und jener der Hörenden.