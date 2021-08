Was geht? – Ausgehtipps – Mit Lebensmitteln vor Gericht Essen aus Containern retten, Seiltanz, Jürg-Halter-Lyrik und vertontes Wallis: Die Kulturwoche hats in sich. Michael Feller , Andrea Knecht , Lea Stuber

Mit den Lebensmitteln vom Gerichtssaal auf die Theaterbühne

Um Food-Waste geht es im Theaterstück von Mikosch Loutsenko und Daniel Nacht. Foto: PD

Der Freispruch reicht ihnen nicht. Mikosch Loutsenko und Daniel Nacht, zwei Freunde mit gemeinsamer WG, wurden im Mai 2019 von der Polizei verhaftet, als sie in einem Migros-Anhänger weggeworfene Lebensmittel mitnehmen wollten. Der Vorwurf: versuchter Diebstahl. Das Gericht hat sie im September 2020 freigesprochen, doch fertig sind sie mit dem Thema Containern und Lebensmittelverschwendung deswegen noch lange nicht. Also folgt jetzt ihr Theaterstück. «Uh De Lalley – Carrot Us if You Can» soll das Publikum spielerisch und humorvoll zum Nachdenken anregen. Denn, ihr Ziel ist klar: Sie wollen nichts weniger als die Diskussion rund um das Thema Food-Waste anstossen.

Kein klassisches Zirkusspektakel

Irgendwo zwischen Zirkus und Kleinkunst: Roikkuva aus dem Circus-Monti-Universum. Foto: PD

Das verspricht die Compagnie Roikkuva mit ihrem Stück «Empire of Fools» (auf Deutsch: «Reich der Dummköpfe»). Die Tragikomödie ist im Umfeld des Zirkus angesiedelt, Tradition und Moderne werden gegenübergestellt. Bestritten wird das Programm von genau vier Artistinnen und Artisten, die Keulen werfen, über Seile balancieren, musizieren und umbauen. Die Köpfe hinter Roikkuva sind für Zirkusliebhaberinnen und -liebhaber keine Unbekannten: Andreas Muntwyler, im Familienzirkus Circus Monti aufgewachsen und aufgetreten, und Seiltänzerin Ulla Tikka haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte inszeniert, die Zirkus mit Kleinkunst verbinden.

Lyrik statt Film

Tiefgründiger als der Egelsee: Jürg Halter. Foto: Raphael Moser

Im Berner Kocherpark läuft dieser Tage ein Open-Air-Kinoprogramm – an einem filmfreien Abend gibts aber ein Lyrik-Intermezzo: Jürg Halter liest erstmals in Bern aus seinem neuen, viel gelobten Gedichtband «Gemeinsame Sprache». Darin geht es um die Zersplitterung der Gesellschaft, die ihm Sorgen bereitet. «Wir leben alle in Blasen, die immer dichter werden», sagt der Dichter. Es gibt keine Sitzgelegenheiten, wie beim Kinobetrieb herrscht freie Platzwahl auf der Wiese. Decken oder Kissen mitbringen.

Burgdorfer Kriminächte statt Krimitage

Nicole Bachmann, Krimiautorin und Gesundheitspsychologin, beim Schwellenmätteli in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Burgdorfer Krimitage finden dieses Jahr nicht statt – dafür eine abgespeckte Form unter dem Titel «Burgdorfer Kriminächte». Die Veranstaltungsreihe findet grösstenteils open air statt und konzentriert sich auf Autorinnen und Autoren und Produktionen aus der Schweiz. Zum Beispiel tritt die in Köniz wohnende Autorin Nicole Bachmann auf. Ihr neuer Krimi heisst «Schöner sterben in Bern». Es ist Lou Becks fünfter Fall. Es geht um Sterbehilfe und Organhandel.

Wie schmeckt ein Felsen?

Aurélie Emery nimmt sich der Lyrik aus der Bergwelt an. Foto: PD

Die Sängerin und Musikerin Aurélie Emery hat 2019 ihr zweites Album «Un Goût de Rocher» veröffentlicht und singt darauf 14 Gedichte von S. Corinna Bille (1912–1979). Die Schriftstellerin und Dichterin lebte und arbeitete im Wallis. Aurélie Emery unternimmt einen sphärischen Tauchgang in die Lyrik der Bergwelt – und wird dabei vom «Ensemble Montagne!» begleitet: Clément Grin am Schlagzeug, Jules Martinet am Kontrabass und Daniel Roelli am Klavier.

Fehler gefunden?Jetzt melden.