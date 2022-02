Kunstmuseum Basel – Mit Kunst vertrieb sie ihre Ängste Warum stellt die Künstlerin Jenny Holzer expressive Zeichenkunst von Louise Bourgeois aus? Anita Haldemann, Vizedirektorin des Kunstmuseums, hat es uns erklärt. Christoph Heim

Die Künstlerin Jenny Holzer in der von ihr gestalteten Ausstellung über Louise Bourgeois im Kunstmuseum Basel. Foto: Xandra M. Linsin

Es ist ein Gipfeltreffen der besonderen Art: Jenny Holzer, die mit ihren Statements und Aphorismen auf LED-Leuchtbändern weltberühmt wurde, stellt in Basel die expressive Zeichenkunst der Louise Bourgeois aus. Bourgeois, geboren 1911 in Paris, gestorben 2010 in New York, war eine der einflussreichsten Künstlerinnen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie wurde mit ihren psychologisch aufgeladenen Zeichnungen und Aquarellen, aber auch mit ihren avantgardistischen Skulpturen zum Vorbild vieler Künstlerinnen.