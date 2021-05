Rahel Wittwer aus Faltschen – Mit Kräutern und Gleitschirm In unserer Serie «Angetroffen» stellen wir Ihnen heute Rahel Wittwer aus Faltschen in Reichenbach vor. Sie lebt gesund – und verkauft Gesundes. Bruno Petroni

Rahel Wittwer verkauft selbst hergestellte Naturprodukte. Foto: Bruno Petroni

Genuss in all seinen Facetten ist ihre grosse Leidenschaft: Rahel Wittwer liebt es, gut und gesund zu essen und zu trinken. Sei dies drinnen oder draussen, zu Hause oder unterwegs. «Ich koche gern Feines für meine Freunde; am allerliebsten mit naturbelassenen, frischen und regionalen Produkten und Zutaten. Zusatzstoffe und Fertigprodukte sind bei mir kein Thema.»

Wenn es mal nicht ums Essen und Trinken geht, ist die gebürtige Heimenschwanderin meist auf sportliche Art in der Natur unterwegs: und zwar mit dem Gleitschirm, per Rennrad und im Winter mit den Langlaufski.