Mazda MX-5 – Mit Konstanz und Tradition gegen den Elektrotrend Klein, straff und spassig: Der Mazda MX-5 bleibt dem Roadster-Rezept treu. Praktische Nachteile spielen keine Rolle.

Der MX-5 bleibt auch nach 34 Jahren ein einzigartiges und bezahlbares Fahrspass-Mobil. Foto: Mazda

Kommt heute ein neues Auto auf den Markt, ist es in der Regel ein SUV. Gern auch mit Elektromotor. Der Mazda MX-5 ist seit Jahrzehnten der komplette Gegenentwurf zum branchenweiten Trend.

Der erste Eindruck

Gutes bleibt. Auch in der mittlerweile vierten Generation seit dem Debüt 1989 ist der Mazda ein echter Roadster: klein, eng, flach über der Strasse und nur durch ein dünnes Verdeck von den Elementen getrennt. Die Stoffhaube lässt sich locker mit einer Hand bedienen, schon bei einem kurzen Ampelstopp sitzt man so auf Wunsch im Freien. Generell haben die Japaner das Komfortniveau an Bord im Rahmen des Möglichen optimiert – bei Infotainment, Assistenten und Klimaeinstellungen fehlt es an nichts. Nur der Platz ist – logischerweise – nach wie vor begrenzt.

Auf der Strasse

Was Optik und Sitzposition versprechen, hält der Roadster auch auf dem Asphalt: ungefilterten, puristischen Fahrspass. Dank geringem Gewicht, straffem Fahrwerk und Hinterradantrieb wedelt der kleine Japaner trotz der für einen Sportwagen überschaubaren Motorleistung von nur gerade 132 PS flink durch jede Kurve – bei Nässe auch mal mit ein wenig ungewolltem, aber gut beherrschbarem Heckwedeln. Der Vierzylinder-Saugmotor verlangt nach Drehzahl und nimmt den Gasbefehl entsprechend willig an. Einen besonders charismatischen Klang entwickelt das Triebwerk dabei nicht, dafür klingt das Klackern und Rasten der manuellen Sechsgangschaltung umso schöner.

Die Kosten

Mindestens 33’300 Franken ruft Mazda mittlerweile als Startpreis für den MX-5 auf. Das ist deutlich mehr als beim Debüt des aktuellen Modells im Jahr 2015. Immerhin erfüllt bereits die Basisvariante «Prime-Line» die meisten Ausstattungswünsche. Die höheren Stufen addieren vor allem Optikextras und ein paar weitere Assistenzsysteme. Selbst wer auf der Optionsliste alle Kreuzchen setzt, übertrifft mit dem kleinen Motor nur knapp die 40’000-Franken-Grenze. Für die Variante mit 184 PS sind maximal 46’100 Franken fällig – topausgerüstet. Das überzeugt vor allem, wenn man sich die Preise der wenigen echten Konkurrenten anschaut.

Die Konkurrenten

Der kleine Japaner ist einer der letzten Überlebenden des grossen Cabrio-Sterbens. Wer einen offenen Sportwagen mit Roadster-Charakter sucht, wird sonst nur bei Mercedes, BMW und Porsche fündig. Dann allerdings für deutlich mehr Geld.

Zum Schluss

Das Gesamtpaket des MX-5 ist so einmalig wie charmant. Der Zweisitzer hält den klassischen Roadster-Gedanken weiterhin gekonnt am Leben. Die sanften Modernisierungen bei Infotainment und Assistenten hat Mazda gut integriert, ohne dass die puristische Ausstrahlung verloren geht. Wer Spass am Autofahren hat, findet hier eine sichere Bank. Für den grauen Alltag ist der eng geschnittene Mazda hingegen weniger gemacht.

