Schloss Hünegg – Mit Kohle, Dampf und Schaufelrädern Mit einzigartigen Schiffsmodellen, historischem Zubehör, Filmen und Fotos lässt das Schloss Hünegg die wechselvolle Geschichte der Schifffahrt auf den Oberländer Seen aufleben. Godi Huber

Das Dampfschiff Oberland, einst ein stolzer Salondampfer auf dem Brienzersee, kann im Schloss Hünegg als Modell bestaunt werden. Foto: Godi Huber

Der Fahrplan an der Wand, datiert aus dem Jahr 1884, und aus den Schlossgemäuern schmettert den Besucherinnen und Besuchern «God save the King» entgegen. Willkommen im Schloss Hünegg in Hilterfingen. Willkommen in der neuen Ausstellung «Mit Kohle, Dampf und Schaufelrädern», die am Muttertag im Obergeschoss ihre Türen öffnet. Gezeigt wird die fast 200-jährige Geschichte der Schifffahrt auf dem Thuner- und dem Brienzersee.