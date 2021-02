Modellbauer aus Spiez – Mit kleinen Zügen in die weite Welt In 45 Jahren hat es das Modellbahn-Atelier von Hans Ruedi Fricker mit originalgetreuen Modellen zu weltweiter Bekanntschaft gebracht. Nun ist Schluss. Guido Lauper

Hans Ruedi und Elisabeth Fricker vor der privaten Sammlung aus 269 Modellvarianten, die Züge aus dem Berner Oberland und darüber hinaus zeigt. Foto: Guido Lauper

15’332 Modelle in 269 Varianten von Modelleisenbahnen: In der 45-jährigen Geschichte des Modellbahn-Ateliers von Hans Ruedi Fricker (H-R-F) ist so Einiges zusammengekommen. Nur die private Sammlung verweist noch auf die Vielfalt der Modelle im Massstab 1:87, mit welchen das Atelier weit über die Grenzen Europas hinaus bekannt wurde.

Und so machte sich Hans Ruedi Fricker unbeabsichtigt wohl auch für den Tourismus verdient mit seinen akribisch nachgebauten Bahnen des Berner Oberlandes und der angrenzenden Regionen: von der Brünigbahn (heute Zentralbahn) bis zur 1967 stillgelegten Zahnradbahn Leuk-Leukerbad.