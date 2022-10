Mamablog: Familienauszeit auf hoher See – Mit Kinderschritten aus der Komfortzone Unsere Autorin segelt mit ihrer fünfköpfigen Familie seit vier Monaten auf dem Atlantik. Dabei gibt es ein paar Herausforderungen zu meistern. Nicht nur für die Kinder. Susanna Valentin

Seit vier Monaten ist das Schiff ihr Zuhause: Die Kinder unserer Autorin auf hoher See. Foto: Privat

Um uns herum Wasser, salziges Meer, Fische, die sich in kleinen Gruppen durch die Unterwasserwelt tummeln; das Segelschiff, das wir als fünfköpfige Familie bewohnen, schaukelt leicht vor Olaho in Südportugal hin und her. Der Anker hält verlässlich, aber der feste Boden ist eine zehnminütige Fahrt mit dem kleinen Beiboot – dem Dingi – entfernt.