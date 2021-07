Energie Thun – Mit Kehricht heizen? In Thun und Uetendorf wird das Fernwärmenetz ausgebaut. Schon Ende Jahr sollen die ersten Häuser Fernwärme erhalten. Luca Mezger

Ein Teil der Fernwärme-Baustelle in Uetendorf. Foto: PD

«In Thun sollen schon Ende 2021 die ersten Hauptleitungen für Fernwärme in Betrieb genommen werden», sagt Yannick Fischer, Projektleiter Wärme bei Energie Thun AG. Die Ausbaugebiete der Fernwärme sind momentan in Thun noch in Neufeld und beim Spital sowie in Uetendorf.

Mit Fernwärme soll man in Zukunft umweltschonend heizen und Warmwasser erzeugen können. Die Wärme bezieht das derzeitige Fernwärmenetz in Thun aus der Kehrichtverbrennungsanlage Thun. Dort nimmt Wasser Wärme der Kehrichtverbrennung auf. Das 90 Grad heisse Wasser wird unter der Erde durch Leitungen zu den Häusern transportiert. In den Häusern wird die Wärme zum Heizen und Warmwasser erhitzen gebraucht. So soll die regionale Wärme besser genutzt werden und sollen CO₂- und Schadstoff-Emissionen reduziert werden.