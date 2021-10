SCL Tigers überraschen in Lausanne – Mit Kampfgeist, Solidarität und treffsicheren Ausländern zum Coup Langnau bezwingt Lausanne auswärts 4:1. Damit holen die Emmentaler in dieser Saison erstmals in einer Doppelrunde das Punktemaximum. Marco Oppliger

Die SCL Tigers haben Grund zur Freude. Nach dem 9:3 über Ajoie überzeugen die Emmentaler auch in Lausanne. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Am Ende war der Grossteil der 5222 Zuschauer in der schmucken Vaudoise Arena einigermassen bedient, von den Rängen hagelte es Pfiffe. Weil es ganz und gar nicht dem Selbstverständnis des LHC entspricht, zu Hause gegen einen Gegner wie Langnau den Kürzeren zu ziehen. Diese Woche erst verpflichtete Lausanne mit dem über 900-fachen NHL-Spieler Michael Frolik Ausländer Nummer 6. Die Tätigkeiten auf dem Transfermarkt unterstreichen die hohen Ambitionen bei den Waadtländern.

Doch gegen die SCL Tigers vermochte das starke Ensemble von Trainer John Fust nicht zu überzeugen. Hie und da fehlte die letzte Konsequenz, die Genauigkeit im Abschluss war mangelhaft. Die Emmentaler hingegen setzten auf Bewährtes: Solide Defensivarbeit, gepaart mit viel Kampfeinsatz und einem starken Torhüter (Robert Mayer). Das Ergebnis: Ein 4:1-Sieg in Lausanne.

Der 9:3-Erfolg über Ajoie am Vorabend hatte den SCL Tigers sichtlich Selbstvertrauen gegeben – und einem Spieler ganz besonders: Kai Schweri. Der Flügel, der zuvor unter Trainer Jason O’Leary eher um Eiszeit hatte ringen müssen, schoss gegen die Jurassier seine ersten beiden Saisontore. Und: Er erzielte in Lausanne den Game-Winner. Es war der krönende Abschluss einer durch und durch gelungenen Aktion: Harri Pesonen hielt die Scheibe in der Offensivzone, Keijo Weibel bediente Schweri ideal – 2:1 für die SCL Tigers.

Und natürlich hinterliessen auch die starken Ausländer in Lausanne ihre Spuren: Derweil Alexandre Grenier das Skore eröffnete, sorgten Jesper Olofsson (3:1) und Harri Pesonen mittels Empty-Netter zum 4:1 für die definitive Siegsicherung.

Das Telegramm Infos einblenden Lausanne – SCL Tigers 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) 5222 Zuschauer Tore: 23. Grenier (Huguenin, Schilt) 0:1. 26. Glauser (Genazzi/PP) 1:1. 46. Schweri (Weibel, Pesonen) 1:2. 58. Olofsson (Grossniklaus) 1:3. 60 (59:17) Pesonen (Berger, 6 gegen 5) 1:4. Strafen: Je 2-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Lausanne ohne Fritsche (abwesend), Riat, Fuchs, Almond (verletzt) und Barberio (überzählig). SCL Tigers ohne Leeger, Stettler, Zaetta, Loosli (verletzt), Guggenheim und Saarela (krank). 32. Pfostenschuss Sturny. 57:41 Time-Out Lausanne. Lausanne ab 57:41 und bis 59:16 ohne Torhüter und mit sechs Feldspielern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.