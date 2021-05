Festwochenende in Ursenbach – Mit jugendlichem Schwung – trotz allem Auch wenn die grossen Namen und die Zuschauermassen fehlten: Das Oberaargauische U-20-Schwingfest war ein gelungener Anlass. Brigitte Meier

Die Jugend bietet am Oberaargauischen U-20-Schwingfest Spektakel, zum Beispiel Fabian Aebersold aus Walterswil (im grünen Hemd). Foto: Marcel Bieri



Alles ist perfekt hergerichtet, sogar das Wetter präsentiert sich in Festlaune. Normalerweise wären bei diesen Bedingungen mehrere Tausend Besucher ans Schwingfest nach Ursenbach gekommen. Doch aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen erhaschen lediglich ein paar Zaungäste einen Blick auf den Hoselupf auf dem Sportplatz Ruggli. Blickfang sind die fünf Sägemehlringe und ein traditioneller Holzbrunnen.

Weil Wettkämpfe mit Körperkontakt im Amateursport auf Aktivstufe untersagt sind, wurde das Kranzfest abgesagt. So wird am Pfingstsamstag das Oberaargauische U-20-Schwingfest für Aktive im Alter von 16 bis 20 Jahren ausgetragen. Unter den knapp 100 Teilnehmern befinden sich zahlreiche Topathleten und Berner Nachwuchstalente, die dereinst in die Fussstapfen von Stucki, Wenger und Co. treten wollen.