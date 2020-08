Reformierte Landeskirche – Mit Judith Pörksen kommt die erste Frau an die Spitze Judith Pörksen Roder ist die erste Frau an der Spitze der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Die 57-jährige Berner Theologin gewann am Dienstag die Kampfwahl ums Synodalratspräsidium. Stephan Künzi

Judith Pörksen ist die erste Synodalratspräsidentin der reformierten Berner Landeskirche. Foto: Nicole Philipp

Eine Pfarrerin, die bereits heute in Teilzeit als Synodalrätin in der Berner Kirchenleitung arbeitet? Oder ein Pfarrer, der bis Ende Jahr vollamtlicher Gemeinderat der Stadt Biel ist und damit Exekutiverfahrung aus der zweitgrössten Stadt im Kanton Bern mitbringt? Als die Synode der reformierten Landeskirche hatte am Dienstagvormittag das Präsidium des Syondalrats besetzen musste, hatte sie die Wahl. Zwischen der 56-jährigen Judith Pörksen Roder aus Bern und dem 52-jährigen Cédric Némitz aus Biel.