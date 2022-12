Spiezer Tai-Chi-Lehrerin – Mit innerer Ruhe und Balance durchs Jahr Mehr Energie und Lebensqualität im neuen Jahr – das wünschen sich viele. Wie die chinesische Bewegungsform Tai-Chi dabei helfen kann, weiss die Tai-Chi-Lehrerin Kristin Nieger. Murielle Buchs

«Tai-Chi lehrt uns, Geist und Körper in Einklang zu bringen», sagt die Tai-Chi-Lehrerin Kristin Nieger. Foto: PD

«Tai-Chi ist wie ein Diamant.» Sanft und geschmeidig bewegt sich Kristin Nieger. «Wir schleifen die verschiedenen Seiten in und an uns, wodurch Körper und Geist in eine Harmonie finden.» Nieger ist Tai-Chi-Lehrerin in Spiez, Bern und im Wallis. Die 36-Jährige hat ihr Leben ganz der chinesischen Bewegungskunst verschrieben. «Tai-Chi lehrt uns, unsere Lebensenergie zu steuern sowie Körper und Geist in Einklang zu bringen.»