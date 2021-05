Schweizweiter Klimaaktionstag – Infostand auf Berner Bahnhofplatz, Mini-Demo in Zollikofen Der Startschuss zum landesweiten Streik- und Aktionstags in Bern fiel mit einem Infostand am Bahnhofplatz. Anfang Nachmittag folgt ein Mini-Streik in Zollikofen.

Der Zollikofer Demonstrationszug in idyllischer Umgebung. Foto: Rainer Schneuwly

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten demonstrieren auch bei strömendem Regen für einen besseren Klimaschutz. Das zeigte sich am Freitagmittag in Zollikofen. Dort folgten im Rahmen des nationalen Streik- und Aktionstags «Strike for Future» 35 Personen dem Kundgebungsaufruf einer neuen, lokalen Klimagruppe.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besammelten sich auf dem Parkplatz beim Sekundarschulhaus und zogen via Wohnquartiere und an einer Kirche vorbei zum Kiesplatz Geisshubel. Die Gemeinde hatte die Kundgebung bewilligt. Bei einigen Automobilisten sorgte der Umzug für eine gewisse Nervosität, wie zu beobachten war.

Wie Salome Hohl, die Sprecherin der lokalen Klimagruppe sagte, hatten die jungen Organisatoren nicht mit mehr Teilnehmenden gerechnet. Es sei ja die erste derartige Aktion in Zollikofen, so die 17-jährige Gymnasiastin. Die neue Gruppe sei vor zwei bis drei Monaten gegründet worden und zähle etwa ein Dutzend Mitglieder.

Nicht die erste Demo in Zollikofen

Vor der Kundgebung kritzelten einige Aktivistinnen und Aktivisten mit Kreide Klimaschutzparolen an eine Wand beim Schulhaus. Während des Umzugs skandierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Parolen wie «On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat», also «Wir sind heisser, heisser, heisser als das Klima!»

Auch zwei, drei Transparente trugen Teilnehmer mit und aus einem kleinen Leiterwagen ertönte Musik.

Wer gedacht hätte, das sei die erste Kundgebung in Zollikofen gewesen, irrt: Wie die Gemeindeverwaltung auf Anfrage bekanntgab, führte im Februar 2020 ein Teil der Etappe des Marschs für die Freiheit des Kurdenführers Abdullah Öcalan durch die Berner Agglomerationsgemeinde.

Startschuss mit Infostand in Bern

Zum Auftakt des schweizweiten Klimaaktionstags stellten im Kanton Bern Aktivistinnen und Aktivisten einen Informationsstand auf dem Berner Bahnhofplatz auf.

Der Informationsstand auf dem Berner Bahnhofplatz. Foto: Keystone

Informationsbroschüren, Flugblätter zu den Aktivitäten des Aktionstags, Aufkleber, Velowimpel und Flaggen lagen auf, wie ein Augenschein der Nachrichtenagentur Keystone-SDA ergab. Vor dem Stand befindet sich schon seit mehreren Tagen eine kleine Plakatausstellung mit sogenannten «Klima-Meilensteinen».

Ein Plakat ist etwa Greta Thunergs Schulstreik fürs Klima» gewidmet, mit dem die junge Schwedische Schülerin im August 2018 begann. Auch eine Reihe von Bäumen steht auf dem Platz; die sogenannten «Trees for Future» der Stadtberner Kirchgemeinden.

Rund 35 Aktionen im Kanton Bern

Kantonsweit sollen am Freitag laut der Internetseite der Klimastreik-Organisation rund 35 Aktionen stattfinden. Dies ausser in den Städten Bern, Biel, Thun, Burgdorf und Langenthal auch in kleineren Ortschaften wie Belp und Meikirch. Am meisten Aktivitäten sollen in der Stadt Bern über die Bühne gehen.

Auf dem Bundesplatz ist eine Aktion mit dem Titel «Artivismus-Clownerie-Gartenarbeit» vorgesehen. Am Aargauerstalden geht es anlässlich eines «Bier-Peer-Talks» vom späteren Nachmittag um die Frage, wieso sich Männer angeblich weniger für Klima und Umwelt interessieren und wie das geändert werden könnte.

Die Informationsstände und Plakataktionen in der Stadt Bern sind bewilligt, wie es bei der Orts- und Gewerbepolizei auf Anfrage hiess. In Bern sind lediglich «Mini-Kundgebungen» geplant.

Aktivistinnen stehen am Infostand bereit mit Informationsmaterial. Foto: Keystone 1 / 1

Kundgebungen oder «Spaziergänge» bis zu hundert Personen sind an anderen Orten vorgesehen, etwa in Zollikofen, Belp, Münsingen und Thun. Um 11.59 Uhr wollen die Aktivistinnen und Aktivisten – wie schon anlässlich von früheren Aktionstagen – überall Lärm machen. Das ist der sogenannte «Klima-Alarm».

Laut einer Mitteilung der Klimastreik-Bewegung verzichtet diese wegen den Corona-Massnahmen bewusst auf grössere Demonstrationen und organisiert sich dezentral. In den letzten Monaten seien zahlreiche Lokalgruppen gegründet worden, so etwa in Ostermundigen und Zollikofen.

«Ich bin in der Lokalgruppe Bern aktiv, weil die Politik momentan in erster Reihe zusieht, wie die Pariser Klimaziele verfehlt werden. Deshalb ist es wichtig, für eine soziale und klimafreundliche Zukunft einzustehen und diese selbstgewählten Ziele einzufordern», sagt Daniel Worbis aus Bern, einer der Sprecher der Bewegung, laut Mitteilung.

Für Ausrufung des «Klimanotstands»

Die Klimastreik-Bewegung will gewaltlos demonstrieren und fordert, dass die Schweiz den nationalen Klimanotstand ausruft. Das ist für sie nötig, weil auf diese Weise anerkannt würde, dass es eine «Klimakrise» gibt und die Schweiz entsprechend handeln könnte. Die Bewegung fordert auch, dass die Treibhausgasemissionen in der Schweiz bis 2030 auf Null sinken.

«Falls unseren Forderungen im aktuellen System nicht nachgekommen werden kann, braucht es einen Systemwandel», heisst es auf der Klimastreik-Internetseite.

Letzter Streik Mitte März

Letztmals traten die Aktivistinnen und Aktivisten in Bern am 19. März auf. Damals waren coronabedingt nur maximal 15 Personen an Kundgebungen zugelassen, jetzt maximal 100. Die Berner Kantonspolizei zeigte damals wegen mutmasslicher Mitssachtung der kantonalen Covid-19-Verordnung 180 Streikende an.

sda/sih

