US-Demokratin Katie Porter – Mit ihrer «Tafel der Gerechtigkeit» zerpflückt sie CEOs Die Spezialität der Politikerin Katie Porter ist es, bei Anhörungen laut zu rechnen, mit Post-its und Filzstift. Ein virales Spektakel. Aleksandra Hiltmann

Wenn Katie Porter in Kongressanhörungen ihr «Whiteboard of Justice», ihre weisse Tafel der Gerechtigkeit, zückt, stehen unangenehme Wahrheiten bevor. Dann nämlich rechnet die kalifornische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft vor, was schiefläuft. Und das bis auf zwei Kommastellen genau.

Diese Woche traf es Pharma-CEO Richard Gonzalez. Das Medikament Humira seiner Firma AbbVie zählt zu den aktuell meistverkauften Arzneimitteln. Es hilft unter anderem gegen verschiedene Formen der Arthritis. Und soll nun teurer werden. Etwa wegen der Forschung und Entwicklung, die AbbVie viel Geld kostet?