Adelbodner «Institution» – Mit ihrer Pensionierung endet eine Ära Walter und Elisabeth Bleisch treten beruflich kürzer – als Hausarzt und Hebamme haben sie in ihrer Karriere einiges bewegt, nicht nur im Engstligtal. Nik Sarbach

Der Hausarzt Walter Bleisch und die Hebamme Elisabeth Bleisch treten Ende Juni in den Ruhestand. Foto: Karin von Känel

Wenn Elisabeth und Walter Bleisch Ende Juni in Pension gehen, endet in Adelboden eine Ära. Denn das Paar – er ist Hausarzt, sie ist Hebamme – ist in den letzten 30 Jahren zu einer Art Institution geworden, nicht nur im Lohnerdorf. Dabei hegten Bleischs überhaupt nie die Absicht, ins Oberland zu kommen.

Wir treffen uns zum Gespräch in der Arztpraxis an der Adelbodner Dorfstrasse. Die getäferten Decken verströmen Chalet-Charme, fast an allen Wänden hängen Fotografien, Gemälde oder Kunstdrucke, und auf dem Tisch steht Kuchen bereit: ein Mitbringsel einer Patientin.