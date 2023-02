Ukrainische Modeschau in der Schweiz – Mit High Heels für das Heimatland Schönheit und Mode spielen eine wichtige Rolle im Leben der geflüchteten Ukrainerinnen – auch im Krieg. Mit einem Fashion Day sammeln sie in Zürich Geld für ihr Land. Wir waren bei der Probe dabei. Chris Winteler

Ruslana aus Odessa präsentiert ein luftiges Kleid in den ukrainischen Farben. Foto: Silas Zindel

Endlich etwas Ablenkung vom Krieg! Endlich wieder einmal hohe Schuhe tragen! Etwa 30 junge Frauen treffen sich an diesem Morgen in einem Tanzstudio in Zürich-Wollishofen, normalerweise unterrichtet hier eine ukrainische Tanzlehrerin sexy Moves in High Heels. Heute wird für den Ukrainian Fashion Day vom kommenden Dienstag im Zunfthaus zur Meisen in Zürich geprobt. Eine Modeschau, deren Erlös dem zerbombten Heimatland der Frauen zukommen wird.