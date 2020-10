Luxusgeschäft schliesst – Mit Hermès verliert Bern ein Stück Glamour Der französische Luxusgüterhersteller Hermès verlässt die Bundesstadt. Damit wird am Theaterplatz ein attraktives Gebäude frei, das der Stadt gehört. Christoph Hämmann

Schickes Häuschen: Der Berner Hermès-Standort am Theaterplatz (links im Hintergrund die Flucht zur Kirchenfeldbrücke) wird per nächsten Frühling frei. Foto: Raphael Moser

Im 18. Jahrhundert als Wachthaus gebaut, ist die prächtige Liegenschaft am Theaterplatz 13 heute als Kulturgut von nationaler Bedeutung erfasst. Edel ist auch der langjährige Mieter, der französische Hermès-Konzern, Luxusgüterhersteller im Bereich Mode, Accessoires, Lederwaren, Schmuck und anderem. Dessen Präsenz in der Bundesstadt neigt sich allerdings dem Ende zu: Wie Hermès auf Anfrage bestätigt, gibt der Konzern das Geschäft mitten in der Stadt Bern im kommenden Frühling auf.