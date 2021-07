Drohende Insektenplage – Mit Helikoptern auf Mückenjagd Im Tessin, in Freiburg und im Kanton Waadt kämpfen Helfer gegen die Stechmücken – mit überraschenden Mitteln. Nadja Pastega

Mit grossem Geschütz gegen Mücken: Helikopter-Einsatz in der Nähe des Greyerzersees. Foto: Marius Affolter VQH

Letzte Woche begann für Peter Lüthy der Kampf. Wieder einmal. Der emeritierte ETH-Professor des Instituts für Mikrobiologie beobachtet seit Jahrzehnten die Mückenpopulationen in der Schweiz. Doch so wie dieses Jahr, war es noch nie. «Eine Starkregenperiode von dieser Dauer habe ich noch nie erlebt. Die Flächen, die unter Wasser standen, das war extrem.»

Lüthys Gegner ist 6 Millimeter klein und heisst «Aedes vexans», auf Deutsch: Überschwemmungsmücke. Sie gehört zu den verbreitetsten einheimischen Stechmückenarten. Die «Geländebrüter» legen ihre Eier im Boden ab, meist in Feuchtgebieten in der Nähe von Gewässern. Treten Seen und Flüsse bei Hochwasser über die Ufer und überfluten die Gelege, schlüpfen die Larven.