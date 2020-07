VIP-Geburt im Spital Interlaken – Mit Helikopter und Security? Bernie Ecclestone und seine Frau Fabiana wählten für die Geburt ihres Sohnes das Spital Interlaken. Nicht ungewöhnlich, sagen die Verantwortlichen. Nathalie Günter

Bernie Ecclestone, Ex-Formel-1-Chef, ist mit 89 nochmals Vater geworden. Seine Frau Fabiana brachte den gemeinsamen Sohn Ace im Spital Interlaken zur Welt. Foto: Getty Images

«Ecclestone mit 89 Jahren noch einmal Papi!», titelte der «Blick» am Mittwoch. Was aus Oberländer Sicht aufhorchen lässt, ist der Geburtsort: Interlaken BE. Der Milliardär und Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone und seine zweite Ehefrau, die Brasilianerin Fabiana Flosi (44), leben die meiste Zeit in ihrem Chalet in Gstaad. Eine Fahrt zu einer Privatklinik in Bern würde ähnlich lange dauern.