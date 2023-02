Berner Festivalsommer – Mit Hecht und Sido: Programm des Bieler Lakelive-Festivals steht Das Bieler Festival Lakelive hat sein Musikprogramm bekanntgegeben. An zwei Wochenenden im Juli und August sind insgesamt 36 Konzerte auf drei Bühnen geplant.

Der deutsche Rapper Sido gehört zu den Acts am diesjährigen Lakelive-Festival. Foto: Keystone (Archiv)

Die Schweizer Mundartband Hecht, die Rapper Sido, Gims und Dadju aus Deutschland und Frankreich sowie der puerto-ricanische Reggaeton-Sänger Ozuna gehören zu den Acts am diesjährigen Lakelive Festival, wie dieses am Montag bekanntgab. Das Festival beinhaltet auch Kulturworkshops sowie Sportaktivitäten und dauert vom 28. Juli bis zum 5. August. An zwei Wochenenden im Juli und August sind insgesamt 36 Konzerte auf drei Bühnen geplant.

Am ersten Samstag wird vor allem Latino-Musik in der Bielerseebucht zu hören sein. «Die Themenabend haben sich bewährt», sagte Co-Veranstalter Lukas Hohl auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Am 4. August liegt der Fokus auf Bands aus der Schweiz und der letzte Abend wird von Urban-Klängen geprägt.

Drohnenshow statt Big Bang

Wie schon im letzten Jahr wird es am Abend vor dem Nationalfeiertag eine Drohnenshow über dem Bielersee geben. Da die Lichtshow zweidimensional gestaltet ist, wird sie nur vom Festivalgelände gut zu sehen sein, wie Hohl erklärte. Das traditionelle Feuerwerk «Big Bang» wurde von den Veranstaltern für dieses Jahr erneut abgesagt, wie es der Webseite des Vereins Bielerseefest zu entnehmen ist.

