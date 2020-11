Erster Langnauer Vollerfolg – Mit harter Arbeit, Glück und Punnenovs Beim 2:1-Sieg über den SC Bern überzeugen die SCL Tigers als Team – wobei der Torhüter herausragt. Der Lohn dafür: Die Emmentaler lösen sich vom letzten Platz. Marco Oppliger

Im Moment der Glückseligkeit: Jules Sturny bejubelt in Bern sein erstes Tor in der National League. Foto: Raphael Moser

Masken sind in diesen Zeiten notwendig. Weil sie uns und unsere Mitmenschen vor diesem heimtückischen Virus schützen. Aber kaum jemand wird bestreiten, dass die Dinger unangenehm sind. Nicht zuletzt, weil sie die Konversation erschweren. Wir hören zwar, was das Gegenüber sagt – aber wir sehen nicht, wie es etwas sagt. Dabei ist die Mimik oft entscheidender, als es die Worte sind. Also sagt Jules Sturny: «Es ist einfach Hammer. Endlich ist die Scheibe reingegangen.» Das dazugehörige breite Grinsen aber lässt sich nur erahnen, weil er die Augen in diesem Moment zusammenkneift. Seit zwei Jahren spielt der Flügel bei den SCL Tigers, 39 Partien lang musste er auf diesen Moment warten. «Es war definitiv nicht meine erste Chance, deshalb ist dieses Tor eine sehr grosse Befreiung», sagt Sturny. Weil irgendwann Ungeduld und Zweifel aufgekommen sind.