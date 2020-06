Stadt Burgdorf als Vermieterin – Mit gutem Beispiel voran Gewerblern, die in einer Liegenschaft der Stadt Burgdorf tätig sind und wegen der Corona-Vorschriften nicht arbeiten durften, wird die Miete pro rata erlassen. Dies hat der Gemeinderat entschieden. Urs Egli

Nicht alle Nutzer von städtischen Liegenschaften können mit einer Mietzinsreduktion während der Zeit der Corona-Vorschriften des Bundes rechnen. Foto: Thomas Peter

Da war der Gemeinderat schneller als die Legislative: Als die Fraktion der Grünen im Burgdorfer Stadtrat ihre dringliche Frage am 11. Mai einreichte, hatte die Exekutive bereits entschieden, wie kulant sie gegenüber Mietern städtischer Liegenschaften, die aufgrund der Covid-19-Vorgaben des Bundes nicht mehr arbeiten durften, sein wird. Die Grünen waren in Sorge um das Wohl der Gewerbetreibenden: «Die Stadt könnte in Bezug auf Reduktion oder Erlass der Mieten während der Corona-Krise eine Vorreiterfunktion übernehmen und so den privaten Vermietern Vorbild sein.»