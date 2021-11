Knappe Niederlage in Zug – Mit grosser Moral entreissen die SCL Tigers dem Meister einen Punkt Die Emmentaler verlieren in Zug 2:3 nach Verlängerung. Es wäre sogar mehr drin gewesen als dieser eine Punkt. Marco Keller

Ivars Punnenovs brachte die Zuger Angreifer (hier Anton Lander) oft mit Glanztaten zum Verzweifeln. Auch dank ihm reichte es den SCL Tigers zu einem Punkt beim Meister. Foto: Urs Flüeler (Keystone).

Es ist eines jener Spiele, wo die Beteiligten den Kopf schütteln werden, und sagen: «Das ist eben Eishockey.» Eine verrückte Schlussphase erlebten die 6807 Zuschauer im Duell zwischen Meister und krassem Aussenseiter, eine Schlussphase, in der die Langnauer gross aufspielten. Aus dem Nichts heraus glückte Harri Pesonen zwölf Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer, und nur wenig deutete in jener Phase darauf hin, dass der Treffer mehr als statistischen Wert haben würde. Es war das 50. Tor des Langnauer Ausländerquartetts.

Doch plötzlich wuchs das Selbstvertrauen in jenem Mass, wie es beim EV Zug abnahm. Natürlich, wenn Zugs Nationalspieler Lino Martschini in den Schlussminuten eine seiner drei glasklaren Chancen zum 3:1 genutzt hätte, niemand hätte etwas sagen können. Niemand konnte aber auch von unverdient reden, als Topskorer Jesper Olofsson zwei Minuten vor Spielende ausglich. Und niemand hätte sich beklagen können, wenn die Tigers auch den Zusatzpunkt geholt hätten. Doch letztlich war es «Chancentod» Martschini nach einem der vielen Breaks, der doch noch zum Matchwinner wurde.

Punnenovs im Mitteldrittel manchmal sogar mirakulös

Olofsson hatte zu Beginn des zweiten Drittels nach einer Liederlichkeit in der Zuger Abwehr aus bester Position das 1:0 für Langnau vergeben. Der Topskorer scheiterte an Leonardo Genoni, und wenig später war Langnau anstatt in Führung in Rückstand. Zug zog bei einer Strafe gegen Yannick Blaser ein beeindruckendes Überzahlspiel auf, und die Paradelinie nutzte schliesslich ihre fünfte Chance in dieser kurzen Zeit durch Reto Suri nach schöner Kombination über Lino Martschini und Jan Kovar. Knapp zwei Minuten später erhöhte Fabrice Herzog in Unterzahl. Die «Special Teams» standen auch anschliessend im Fokus, vor allem, weil sich die Langnauer das Leben mit drei weiteren Strafen bis zum Ende des Mittelabschnitts schwer machten. Dank Ivars Punnenovs, der das Privatduell gegen die Zuger Scharfschützen gewann, hatte immerhin das knappe Zwischenresultat vor den letzten 20 Minuten Bestand.

26 Punkte trennten die beiden Teams vor der Partie, Langnau hatte zuletzt auswärts fünfmal in Serie verloren. Angesichts von unterschiedlichem Potenzial und Voraussetzungen keine Sensation, aber der Meister unterschätzte den Gast keineswegs. Ende September hatten sich die Zentralschweizer beim 2:1 in der Ilfishalle äusserst schwer getan, letztlich nur dank zweier Tore von Carl Klingberg gewonnen. Dass die Mannen von Jason O’Leary an einem guten Tag auch Spitzenteams gefährden können, ist hinlänglich bekannt.

So entwickelte sich das Startdrittel zur ausgeglichenen und zähen Angelegenheit, mit nur leichtem territorialen Plus für den EVZ. «Wir kreieren zu wenige Chancen», zog Zugs Verteidiger Claudio Cadonau ein Zwischenfazit, das man auch auf beide Teams ausweiten konnte. Langnau kam immerhin einige Male vor den sechsfachen Meistergoalie Leonardo Genoni, Jesper Olofsson (zweimal) und Flavio Schmutz vergaben die besten Chancen. Das torlose Unentschieden nach 20 Minuten, es war aber zweifellos ein Teilerfolg. Es sollte nicht der letzte des Abends bleiben.

Die 3 Infos einblenden Ivars Punnenovs

Der Goalie legt die Basis, dass die Emmentaler lange auf Punktezuwachs hoffen dürfen, und dass im Mitteldrittel das Defizit nicht allzu happig wird. Ruhig, abgeklärt, mit mehreren Big Saves - und in doppelter Unterzahl mehrfach mirakulös. Claudio Cadonau

Der ex-Tiger hat beim EVZ nicht als Primäraufgabe die offensive Produktion. Das Kraftpaket gibt seinen Kollegen aber im ersten Drittel die Marschrichtung vor, und geht wiederholt in den Abschluss. Die SCL-Ausländer



Lange blieben sie für einmal erfolglos, am Schluss waren sie aber doch wieder da. Harri Pesonen und Jesper Olofsson sicherten Langnau mit ihren beiden späten Treffern mindestens einen Punkt.

Telegramm Infos einblenden Zug - SCL Tigers 3:2 (0:0, 2:0, 0:2) n.V.



6807 Zuschauer. - Tore: 23. Suri (Kovar, Martschini/Ausschluss Blaser) 1:0. 25. Herzog (Kovar/Ausschluss Lander!) 2:0. 49. Pesonen (Saarela, Berger) 2:1. 58. Olofsson (Saarela, mit 6 Feldspielern) 2:2. 64. (63:20) Martschini (Djoos, Kovar) 3:2. - Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Zug, 6-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers.



Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Senteler und Simion (alle verletzt), SCL Tigers ohne Guggenheim (krank), Stettler und Zaetta (beide verletzt). 53. Lattenschuss Martschini. Langnau von 57:07 bis 57:41 ohne Goalie.

