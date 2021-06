Reden und lernen mit Xhaka – Mit grossen Träumen in Baku Die Nationalmannschaft beginnt sich warmzulaufen für den EM-Start am Samstag gegen Wales – und Granit Xhaka beweist wieder einmal, dass man nie ausgelernt hat. Thomas Schifferle aus Baku

«Alles ist gut»: Haris Seferovic (links) mit Ricardo Rodriguez und Granit Xhaka beim ersten Training in Baku. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Wer es schön haben will, der fährt vom Zentrum Bakus raus an die Dalga Beach oder an die Tropicana Beach. Der kann nicht nur ins Meer eintauchen, sondern sich in einem Wasserpark vergnügen. Ferienstimmung kann hier leicht aufkommen.

Hinter dem Wasserpark ist die Dalga Arena, wobei Arena ein grosses Wort ist, weil nur 6500 Plätze Zuschauer Platz haben. Hier haben die Schweizer an diesem Dienstag ihre konkrete Vorbereitung angefangen, bevor sie am Samstag im Olympiastadion gegen Wales in die Europameisterschaft steigen.

Eine Viertelstunde duldet Trainer Vladimir Petkovic Beobachter, es ist ein Termin für Fotografen und Fernsehleute, damit sie Bilder nach Hause schicken können von Spielern, die zuerst den Ball im Kreis jonglieren und dann ein paar leichte Runden drehen. Diese Minuten haben sonst keinen Wert.