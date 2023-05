Lunapark in Thun – Mit Geisterbahn und Kettenflieger Vom 19. bis zum 29. Mai wird der Lachenparkplatz wieder zum Lunapark. Am traditionellen

«Budeler» warten eine Geisterbahn und viele weitere Fahrgeschäfte auf die Gäste.

«Budeler» in Thun: Auch eine Geisterbahn ist diesmal mit dabei. Foto: PD

«Erstmals seit vielen Jahren wird es an der 66. Ausgabe des Budeler wieder richtig gruselig», schreibt die Stadt Thun in einer aktuellen Mitteilung, in der sie den traditionellen Lunapark auf dem Lachenparkplatz ankündigt. Neben der nun also wieder vertretenen Geisterbahn warten vom 19. bis 29. Mai verschiedene Fahrgeschäfte auf die Besucher: Kettenflieger, Looping-Star, Auto-Scooter, Kinder-Karussells sowie Schiess- und Spielbuden.

Vom 19. bis zum 29. Mai wird der Lachenparkplatz wieder zum Lunapark. Foto: PD/Patrick Liechti

Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt: Steaks, Würste, Burger, Pommes frites und Getränke sowie Nidletäfeli, gebrannte Mandeln und Churros. Am Freitag, 26. Mai, findet der Aktionstag «2 für 1» statt. Für jedes gekaufte Ticket erhalten die Gäste auf den Fahrgeschäften ein zweites Ticket gratis dazu. Die Stadt verweist darauf, dass der «Budeler» bei schlechtem Wetter aus Sicherheitsgründen geschlossen werden könne. Auskunft erhält man bei der Hotline unter 079 238 72 30.

PD

