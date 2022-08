Abo Die Suche nach Identität beginnt da, wo man mit den Füssen hintritt

Strassen, Gassen und Plätze sind Bereiche, die jeder und jede regelmässig für sich in Anspruch nimmt. Sie können bei der Frage, was unsere Identität ausmacht, dienlich sein. Was Langenthal betrifft, ist die Angelegenheit aber delikat: Lösen die Plätze die Gassen als Identitätsmerkmale ab?