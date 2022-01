Die Zeit zurückversetzt – Mit Gästen lebt ein Dorf die Belle Époque In Kandersteg traf sich etwa, wer sich in die Belle Époque zurückversetzen wollte und die schönen Kleider von damals liebt. Anne-Marie Günter

Dominik König (l.) und seine Mutter Agathe lassen sich von Ingenieur Reini Häner dessen Schlittschuhschleifmaschine erklären. Foto: Anne-Marie Günter

Sehen und gesehen werden à la Belle Époque: Der Auftakt in die schöne Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts war in Kandersteg ein Erlebnis. Dies aus mehreren Gründen. So etwa, weil im strahlenden Wintersonnenschein enorm viele Leute in besonderen Kostümen aus einer anderen Epoche bester Laune unterwegs waren, das wunderschön antike Laubscher-Rösslispiel drehte und Regierungspräsidentin Beatrice Simon zur Eröffnung der Woche dem Anlass ihre Ehre erwies.