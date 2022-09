Das war Art Container 2022 – Mit fünf Ausstellungen die Grenzen ausgelotet Dieses Wochenende geht die 4. Ausgabe von Art Container zu Ende. Die Macherinnen und Macher sind zufrieden. Aber auch geschafft. Marco Zysset

Der Aussichtsturm in Schwendibach ist bei Tag und bei Nacht ein Blickfang. Foto: PD/David Schweizer

Die Aussicht ist spektakulär – ganz egal, ob die Spätsommersonne im Westen untergeht. Oder ob der Himmel wolkenverhangen ist. Von der Barmettle wandert der Blick von den Berner Alpen im Südwesten rundum in Richtung Jura bis ins Emmental, das hinter dem Hogant im Osten liegt. Vor allem aber bietet der fünfte und letzte Standort der Ausstellung «Art Container 21/22 – bi de Lüt» einen perfekten Blick hinunter auf den Steffisburger Ortskern – und damit in gewisser Weise auch zurück in die letzten 12 Monate, in denen die vierte Auflage dieser besonderen Kunstausstellung erstmals durch ganz Steffisburg auf Wanderschaft gegangen war.