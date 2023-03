Grüne in Uetendorf – Mit Food-Waste-Buffet auf Mitgliedersuche Die Grüne Partei geht mit der Aktion «Wir brauchen dich» in die Offensive. Debora Stulz

Zwei Frauen kämpfen für die politische Zukunft ihrer Partei: Die ehemalige Gemeinderätin Annemarie Kurth (l.) und die heutige Vizegemeindepräsidentin Anna Katharina Zenger unterstützen die Grünen bei ihrer Kampagne. Foto: Debora Stulz

Die Grünen Uetendorf sind in Bedrängnis. Ihnen fehlt derzeit der Nachwuchs, sprich Mitglieder mit neuen Ideen und dem Kampfgeist, diese auch durchzusetzen. Weil die Partei ihre Verkehrs-, Umwelt- und Jugendpolitik weiterhin im Gemeinderat und in die Kommissionen einbringen will, geht sie am 1. April bereits zum zweiten Mal in die Offensive.