Gastronomie in Thun – Mit Fondue gegen die Krise Mittels einer neuen Fondue-Stube im Zelt versucht die Wirtin des Restaurants Kanönli das Fehlen von Armee und Feuerwehr zu kompensieren. Andreas Tschopp

Erika und Andreas Stucki-Locher vom Restaurant Kanönli in Thun tauchen ihre Fondue-Gabeln in eine nachgebaute Militärgamelle. Foto: Andreas Tschopp

Das Restaurant Kanönli an der Kasernenstrasse in Thun lebt normalerweise gut vom nahe gelegenen Waffenplatz und vom Feuerwehrstützpunkt. Doch seit die Angehörigen der Armee im Zuge der Pandemie nicht mehr in den Ausgang gehen dürfen und die Offiziere Homeoffice machen, sei alles anders geworden, erzählt Erika Stucki. Sie führt seit bald 15 Jahren mit treuem Personal das Gastlokal und wird dabei unterstützt von ihrem Ehemann Andreas, der bei der Thuner Feuerwehr arbeitet, die ebenfalls nicht mehr regelmässig im Kanönli einkehrt.

Zweimal samstags offen