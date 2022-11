Verlosung – Mit Filmmusik ins neue Jahr Gewinnen Sie Tickets für «The Sound of Quentin Tarantino» im KKL Luzern

21st Century Orchestra & Chorus ZVG

Der perfekte Einstieg ins neue Jahr! «The Sound of Quentin Tarantino» feiert den Kult-Regisseur als Meister des Underground-Genre, als popkulturelles Phänomen: Mithilfe seines enzyklopädischen Film und Musikwissens bastelt Tarantino moderne Kultklassiker mit individueller Handschrift.

Für die Soundtracks kombiniert er stets unbekannte, musikalische Rohdiamanten, die einen besonderen Coolness-Faktor entwickeln. Musik ist in seinen Filmen nie blosser Schmuck, sondern tragendes Element, den sprichwörtlichen Ton angebend. Das reicht vom erdigen Soul der 1960er und 1970er Jahre bis zum lässigen Surfer-Sound und mischt sich mit Musik von Legende Ennio Morricone.

Neben Motiven aus «Once upon a time in ... Hollywood», einer melancholischen Liebeserklärung an die Traumfabrik, lassen das 21st Century Orchestra & Chorus sowie Gesangssolisten Retro-Perlen aus Tarantinos insgesamt neun Filmen erklingen. Dazu gehören «Kill Bill», «Inglourious Basterds», «Django Unchained», «The Hateful 8», «Jackie Brown», «Death Proof» und «Reservoir Dogs».

Natürlich darf der legendäre Sound aus «Pulp Fiction» nicht fehlen. Bei diesem riesigen Angebot an toller Musik verspricht «The Sound of Quentin Tarantino» ein aussergewöhnlicher Abend zu werden.

Die SonntagsZeitung verlost 20 x 2 Tickets in der 1. Kategorie à 130 Franken für «The Sound of Quentin Tarantino» am Montag, 2. Januar 2023, um 19.30 Uhr im KKL Luzern.

Konzertante Aufführung ohne Filmausschnitte.

Künstler

Caroline Mhlanga – Vocals

Daniel Kandlbauer – Vocals

Dennis LeGree – Vocals

Marco Fritsche – Moderation

21st Century Orchestra & Chorus

Ludwig Wicki – Leitung

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit: Tel. 0901 500 071

Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet

Nehmen Sie unter folgendem Link teil: https://www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 16. November 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.