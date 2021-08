Raiffeisen-Unternehmerpreis - Mit farbigen Solarmodulen in die Zukunft

Sechs Finalisten – ein Preis. Am 9. September verleiht die Raiffeisenbank den Goldenen David, eine Auszeichnung, mit der jenes Unternehmen gekürt werden soll, das unternehmerisches Denken und nachhaltige Zukunftssicherung am besten verbindet (siehe Box). Wir haben den Finalisten auf den Zahn gefühlt und Ihnen vier Fragen gestellt:

Blick zurück: Welcher Schlüsselmoment hat Ihr Unternehmen geprägt?

2004: Wir nehmen in China unsere erste eigene Solarmodulproduktion in Betrieb. Und das in einer Zeit, in welcher noch kaum eine chinesische Solarindustrie besteht.

2013: Wir nehmen unsere Solarmodulproduktion in der Schweiz in Betrieb. Und das in einer Zeit, in welcher viele europäische Produktionen ihre Tore schliessen.

Das ist das, was uns auszeichnet: Wir gehen ungewohnte Wege und scheuen uns nicht, das Gegenteil von dem zu tun, was die anderen tun. Und es lohnt sich!

Unser Hauptsitz in Deitingen umfasst mittlerweile 100 Mitarbeitende. Wir geben den Takt in Sachen Design, Effizienz und Montagesysteme vor. Heute sind wir jene Pioniere, die bezüglich Zelleffizienz an der Weltspitze stehen, jene Pioniere, die mit Stararchitekten zusammenarbeiten, und jene Pioniere, die die meisten Solarfassadenprojekte umsetzen.