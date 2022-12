Republikanischer Hochstapler – Mit erfundener Karriere in den Kongress Mit einem geschönten Lebenslauf hat George Santos die Wahl in das US-Repräsentantenhaus geschafft. Jetzt gibt er zu, über Arbeitgeber, Ausbildung und Vermögen gelogen zu haben. Das Amt will er dennoch antreten. Fabian Fellmann aus Washington

Seine angebliche Bilderbuchkarriere entpuppt sich als Lügengebilde: George Santos, Republikaner. Foto: Scott Olson (Getty Images / AFP)

Nach Tagen des Schweigens trat George Santos am Montag die Flucht nach vorne an. «Ich bin kein Krimineller», sagte der gerade erst gewählte Kongressabgeordnete. In keinem Land sei er jemals wegen eines Gesetzesverstosses bestraft worden.