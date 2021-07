Laufentenverleih in Leimiswil – Mit Enten gegen Schnecken Regenwetter ist Schneckenwetter. Drei Frauen aus Leimiswil haben eine Lösung: Sie vermieten Laufenten. Das Business mit den Schneckenfressern boomt. Simone Lippuner

Laufenten lieben Schnecken und den Regen. Familie Lindner aus Leimiswil vermietet ihre Enten als Schneckenvertilger an Kunden in der ganzen Schweiz. Foto: Christian Pfander

Man kann ja Geräte für fast alles mieten. Den Kärcher für saubere Steinplatten. Den Teppichreiniger. Den kleinen Bagger für den Bau eines Biotops, zum Beispiel – und Enten zur Eliminierung der Schneckenplage im Garten. Richtig gelesen. In Leimiswil gibt es einen Laufentenverleih. Drei Frauen haben erkannt, dass sich mit dem riesigen Appetit der Enten auf Nacktschnecken ein Geschäft aufziehen lässt. Jetzt, in diesem Regensommer, boomt dieses mehr denn je.

Diana Lindner hat derzeit alle Hände voll zu tun – die Anfragen nach dieser effizienten und grünen Lösung gegen die Schneckenplage reissen nicht ab. Foto: Christian Pfander

«Ich sitze jeden Abend bis kurz vor Mitternacht am Computer und beantworte Mailanfragen», sagt Diana Lindner. Sie übernimmt derzeit die Stellvertretung für ihre Tochter Amelie, die während der nächsten Wochen in Namibia ein Praktikum in einer Wildtierstation absolviert. Amelie, quasi von Geburt an Vogelnärrin, startete vor fünf Jahren mit der Zucht und dem Verleih der Laufenten. Beim Treffen in Leimiswil schaltet sich die 18-Jährige via Videochat hinzu. «Das Ganze hat klein angefangen, mit Mund-zu-Mund-Propaganda im Dorf», erzählt Amelie Lindner.