Kor­rup­ti­ons­skan­dal in Island und Namibia – Mit ei­ner Sport­ta­sche vol­l Geld fing es an Ein Whist­leb­lo­wer hat ent­hüllt, wie ein is­län­di­scher Fi­sche­rei­kon­zern die Küs­ten vor Na­mi­bia plün­derte. Nach einem Giftanschlag droht ihm Gefängnis. Ist er ein Krimineller? Oder ein Held? Kai Strittmatter aus Kopenhagen , Nils Wischmeyer

Beim Snowmobilfahren in Island im April 2016: Sacky Shanghala, ehemaliger Justizminister von Namibia, James Hatuikulipi, Direktor des Nationalen Fischereiunternehmens Fishcor in Namibia, Tamson Hatuikulipi, Schwiegersohn des Fischereiministers Namibias, und Jóhan­nes Stefáns­son , der spätere Whistleblower. Foto: PD

Das Hühn­chen hat ihn nie­der­ge­streckt, aus­ge­rech­net. Ihn, den Mann, der die Haie hin­ter Git­ter ge­bracht hat. Das Hüh­ner­schnit­zel aber, knusp­rig pa­niert, hät­te er nicht es­sen dür­fen. Zu­erst war ihm, als stün­de er un­ter Strom, von Kopf bis Fuss, dann, so be­schreibt er es, ha­be es sich so an­ge­fühlt, als schwem­me sein Blut Rasierklingen durch sei­nen Kör­per. Da­zu das un­kon­trol­lier­te Zit­tern, Jóhan­nes Stefáns­son kennt das al­les schon. Es ist nicht das ers­te Mal, dass sein Kör­per re­bel­liert.

Stefáns­son war ein­mal ein ein­fa­cher is­län­di­scher Fi­scher. Wie soll man ihn heu­te nen­nen? Einen Helden? Ei­nen Kri­mi­nel­len? Stefáns­son ist da selbst ganz nüch­tern. Steu­er­hin­ter­zie­hung, Geld­wä­sche, Be­ste­chung: «Ha­be ich al­les mit­ge­macht.» Hö­her als in den Jah­ren in Na­mi­bia war er im Lau­fe sei­ner Kar­rie­re nie ge­klet­tert, tie­fer nie ge­sun­ken.

In einem Videotelefonat meldet sich Stefáns­son aus Reyk­javík, aus sei­ner Hei­mat Is­land. Dort lebt er bei sei­ner Schwes­ter. Zwei Zim­mer, 80 Qua­drat­me­ter. Das Ge­sicht ist kan­ti­ger, die Zü­ge sind här­ter als auf den al­ten Fotos, auf de­nen er mit den Sharks po­siert, mit den Hai­fi­schen, wie er die kor­rup­ten Ge­schäfts­part­ner da­mals tauf­te. Nichts an sei­nem Auf­tre­ten ver­rät, dass er sei­ne Ta­ge gröss­ten­teils im Bett ver­bringt seit die­ser Sa­che. Kei­ne fünf Jah­re ist es her, dass er aus­ge­stie­gen ist und die Part­ner fürch­te­ten, er kön­ne sie ver­ra­ten.

Hat ihn da­mals je­mand ver­gif­tet? Stefáns­son hat kei­ne an­de­re Er­klä­rung da­für, dass sein Kör­per ihm fremd ge­wor­den ist. Sein Arzt ist rat­los. Es kos­tet ihn Dis­zi­plin, auf­zu­ste­hen für ein, zwei Stun­den, um am Com­pu­ter zu sit­zen. «Ich se­he Sie ge­ra­de wie durch ei­nen Schlei­er, dop­pelt», sagt er ganz am En­de.

Grösster Korruptionsskandal in Island und Namibia

Dann lacht er ein kur­zes tro­cke­nes La­chen. Stefáns­son, plei­te, krank und trotz­dem op­ti­mis­tisch, lacht die­ses La­chen auch manch­mal über sich selbst, über die, die hin­ter ihm her sind, und über das, was ihn er­war­tet: ei­ne gro­sse in­ter­na­tio­na­le Eh­rung, Lob­re­de und Preis­geld ein paar Ta­ge nur nach dem Ge­spräch. Und in Zukunft eine Ge­fäng­nis­zel­le viel­leicht. Egal, sagt er, das sei es wert ge­we­sen. «Ich tue das für die Leu­te in Na­mi­bia.»

Stefáns­son schil­dert Sze­nen aus sei­nem al­ten Le­ben. Die An­sa­ge des Kol­le­gen zum Bei­spiel: «Wenn der Minister be­zahlt wer­den möch­te, dann be­zahlst du den Mi­nis­ter.» Die Sport­ta­sche vol­ler Bank­no­ten. Ei­ne Million Na­mi­bi­sche Dol­lar, knapp 60’000 Eu­ro, für den Schwie­ger­sohn des Mi­nis­ters. So ging es los.

Und so en­de­te es: Der Mi­nis­ter im Ge­fäng­nis, der Schwie­ger­sohn auch, und fünf an­de­re Sharks da­zu. Der gröss­te Kor­rup­ti­ons­skan­dal in der Ge­schich­te Na­mi­bi­as. Der gröss­te Kor­rup­ti­ons­skan­dal auch in der Geschichte Is­lands.

Es ist die Ge­schich­te des is­län­di­schen Fi­sche­rei­kon­zerns Sam­her­ji, der nach Na­mi­bia zog, um, wie der eins­ti­ge Sam­her­ji-Mann Stefáns­son sagt, «die Res­sour­cen ei­nes afri­ka­ni­schen Lan­des zu plün­dern». Und es ist die Geschichte des Jóhan­nes Stefáns­son, der zu­erst Tä­ter war und dann zum Whist­leb­lo­wer wur­de. Der Fischerei­kon­zern Sam­her­ji be­strei­tet, dass es ei­ne sol­che Plün­de­rung gab.

Stefáns­son hat durch sei­ne Ar­beit in Na­mi­bia die rei­che Beu­te Sam­her­jis in den Fisch­grün­den des Lan­des erst mög­lich ge­macht. 2007 hatte er bei Sam­her­ji angefangen. Die Fir­ma war da­bei, zu ei­nem der grössten Fischerei­kon­zer­ne Eu­ro­pas auf­zu­stei­gen. 2011 landete er in Na­mi­bia.

Die Ge­wäs­ser vor Na­mi­bia sind reich an Ma­kre­len. Um die Aus­beu­tung der Reich­tü­mer des Lan­des durch ausländische Fir­men zu ver­hin­dern, gibt es Ge­set­ze, die vor­schrei­ben, dass Fisch­fang­quo­ten nur an mehrheitlich na­mi­bi­sche Fir­men ge­hen. Als Di­rek­tor der Na­mi­bia-Ge­schäf­te Sam­her­jis war es sein Job, seiner Firma Zu­gang zu die­sen Quo­ten zu ver­schaf­fen. Die Sam­her­ji-Ma­na­ger versprachen po­ten­zi­el­len Part­nern in Na­mi­bia «vie­le Ar­beits­plät­ze», ebenso den Bau von Kühl­hal­len, Tro­cken­fisch­fa­bri­ken oder auch Fisch­lä­den.

«Es wur­de im­mer kla­rer: Sie woll­ten al­les raus­ho­len, nichts in Na­mi­bia las­sen.» Jóhan­nes Stefáns­son

An­fangs, sagt Stefáns­son, sei er nur «auf dem Bei­fah­rer­sitz» ge­ses­sen und ha­be sich von er­fah­re­ne­ren Kollegen dar­in ein­wei­sen las­sen, wie man «Be­ra­tungs­ge­büh­ren» für Mit­tels­män­ner aus­zahlt. Und wie man die in Na­mi­bia ver­dien­ten Gel­der au­sser Lan­des len­ken kann über Netz­wer­ke von Sam­her­ji-Toch­ter­fir­men auf Zypern, Mau­ri­ti­us und in Na­mi­bia. Bald sah er sich selbst mit ei­ner Sport­ta­sche vol­ler Bar­geld zum Schwiegersohn des Fi­sche­rei­mi­nis­ters lau­fen, der da­für sorg­te, dass Sam­her­ji neue Fang­ver­trä­ge be­kam, und zwar weit un­ter dem Markt­preis, wie Ermittler herausfanden.

«Ich dach­te an­fangs: Aha, so macht man al­so hier Ge­schäf­te», sagt Stefáns­son. «Ich fand es nicht gut, aber ich woll­te loy­al sein.» Von 2014 an sei­en die Zwei­fel grö­sser ge­wor­den: «Es wur­de im­mer kla­rer: Sie woll­ten al­les raus­ho­len, nichts in Na­mi­bia las­sen.» Nicht den Fisch und nicht das da­mit ver­dien­te Geld.

Es hal­fen die Sharks, die Hai­fi­sche. Al­len vor­an Fi­sche­rei­mi­nis­ter Bern­hard Esau, Jus­tiz­mi­nis­ter Sa­cky Shanghala und der Di­rek­tor des Na­tio­na­len Fi­sche­rei­un­ter­neh­mens Fish­cor, Ja­mes Ha­tui­ku­li­pi. Sam­her­ji war grosszü­gig, lud die Na­mi­bi­er auch nach Is­land ein, wo sie den Sam­her­ji-CEO Thor­steinn Már Bald­vins­son trafen und mit Schnee­mo­bil­tou­ren und Club­be­su­chen un­ter­hal­ten wur­den.

« Zu­frie­den w erde ich erst sein, wenn das von Sam­her­ji au­ ss er Lan­des ge­brach­te Geld zu­rück­ge­flos­sen ist nach Na­mi­bia »: J óhan­nes Stefáns­son . Foto: PD

Als Stefáns­son Sam­her­ji im Jahr 2016 ver­liess – nicht oh­ne zu­vor fast 40’000 E-Mails, Me­mos und Kontoauszüge von den Fir­men­ser­vern auf sei­nen Lap­top zu la­den –, da hat­ten die Hai­fi­sche mehr als zehn Millionen US-Dol­lar er­hal­ten: Schmier­geld, sagt der Staats­an­walt in Wind­huk, der Haupt­stadt Na­mi­bi­as. Und als Jóhan­nes Stefáns­son das Gan­ze En­de 2019 als «Fishrot»-Af­fä­re auf­flie­gen liess, in Ko­ope­ra­ti­on mit Wikileaks, da wa­ren der na­mi­bi­schen Fi­nanz­auf­sichts­be­hör­de FIC zu­fol­ge ins­ge­samt um­ge­rech­net 560 Millionen Eu­ro an ver­däch­ti­gen Gel­dern ge­flos­sen.

In Is­land hat die Af­fä­re ein­ge­schla­gen. Es er­mit­telt der Staats­an­walt. Auf der Lis­te der Tat­ver­däch­ti­gen steht Fir­men­chef Thor­steinn Már Bald­vins­son. Und Jóhan­nes Stefáns­son, der Whist­leb­lo­wer. Die Af­fä­re hat die Isländer scho­ckiert. «Wir hat­ten Ein­schalt­quo­ten von fast 50 Pro­zent», sagt Hel­gi Sel­jan, ei­ner der Re­por­ter hin­ter der «Fishrot»-Do­ku («Fishrot» wie fau­li­ger Fisch), die der öf­fent­lich-recht­li­che Sen­der RÚV Ende 2019 zeigte. «Es schau­ten mehr zu als damals bei den Pa­na­ma-Pa­per-Ent­hül­lun­gen.»

Fischereikonzern diffamiert den früheren Mitarbeiter

Und es gab ir­ri­tie­ren­de Re­ak­tio­nen. Von Is­lands Fi­nanz­mi­nis­ter Bjar­ne Be­ne­diktsson et­wa, der in ei­nem TV-Interview schnell die «Wur­zel des Pro­blems» iden­ti­fi­ziert hat­te: «die schwa­che und kor­rup­te Re­gie­rung» von Na­mi­bi­a. Über die Ver­ant­wor­tung Sam­her­jis kein Wort.

Sam­her­ji selbst feu­er­te Medien­mitteilungen und Youtube-Vi­de­os ab. Dar­in zeich­nen sie den früheren Angestellten Stefáns­son als Trin­ker und Dro­gen­ab­hän­gi­gen sowie als kri­mi­nel­les Ge­nie, der sämt­li­che Straftaten ganz al­lein be­gan­gen ha­be. Sam­her­ji spricht von ei­nem «per­sön­li­chen Ra­che­feld­zug» Stefáns­sons. Viele Leute über­zeugt das nicht. Ei­ne lan­des­wei­te Um­fra­ge ergab, dass 92 Pro­zent al­ler Is­län­der glau­ben, die Fir­ma ha­be be­sto­chen.

Prozess in Namibia Infos einblenden Das klei­ne Is­land war bis 2010 in Na­mi­bia nur als Wohl­tä­ter auf­ge­tre­ten. Staat­li­che is­län­di­sche Entwicklungshelfer unterstützten das afrikanische Land dabei, ei­ne ei­ge­ne Fisch­in­dus­trie auf­zu­bau­en. Und nun steht Sam­her­ji, ei­ne der gröss­ten und mäch­tigs­ten is­län­di­schen Fir­men, im Zen­trum ei­nes Korruptionsskan­dals, in dem man­che ein Ex­em­pel se­hen für die Beu­te­zü­ge des Wes­tens in Afri­ka. In Na­mi­bia sit­zen die Ver­däch­ti­gen – ei­ni­ge der mäch­tigs­ten Män­ner des Lan­des – in Un­ter­su­chungs­haft, und dort be­ginnt im Som­mer der Pro­zess. In Is­land gibt es ebenso Er­mitt­lun­gen und Ver­däch­ti­ge, aber die Is­län­der las­sen sich Zeit. Sam­her­ji be­strei­tet al­le Vor­wür­fe, darunter Be­ste­chung und Steu­er­hin­ter­zie­hung. (red)

Stefáns­son sagt, die Ver­leum­dun­gen mach­ten ihm nicht viel aus. An­de­re Din­ge schon mehr. Sein Er­spar­tes ist weg. Ar­bei­ten geht nicht, seit er das ers­te Mal zu­sam­men­brach, in Süd­afri­ka im De­zem­ber 2016. Er be­rich­tet von Dro­hun­gen und An­grif­fen, nach­dem er die Fir­ma ver­las­sen und be­freun­de­ten Na­mi­bi­ern Insiderinformationen über die un­sau­be­ren Ge­schäf­te wei­ter­ge­lei­tet hat­te.

Der Whistleblower glaubt, er sei da­mals ver­gif­tet wor­den. Sein Le­ben je­den­falls ist seit­her ein an­de­res. Bis heu­te kann er nur be­stimm­te Din­ge es­sen: Avo­ca­do, Gur­ke, ein­zel­ne Kä­se­sor­ten. In ei­nem At­test schreibt Stefáns­sons is­län­di­scher Arzt, dass er ei­ne Ver­gif­tung nicht aus­schliesst und dass er ei­ne Behandlung ausserhalb Is­lands an­rät, da auf der In­sel die Ex­per­ti­se feh­le.

In Is­land gibt es seit An­fang des Jah­res ein Whist­leb­lo­wer-Ge­set­z – zu spät für Stefáns­son, der da­von nicht pro­fi­tie­ren wird. In Na­mi­bia ha­ben sie ihm Straf­frei­heit zu­ge­si­chert, aber in Is­land wird er wohl als Mitangeklagter vor Ge­richt ste­hen. Dem Pro­zess in Na­mi­bia fie­bert er ent­ge­gen. «Zu­frie­den werde ich erst sein, wenn das von Sam­her­ji au­sser Lan­des ge­brach­te Geld zu­rück­ge­flos­sen ist nach Na­mi­bia.»

Stefáns­son setzt gro­sse Hoff­nungen auf die me­di­zi­ni­sche Be­hand­lung, die er in Deutschland erhalten wird. Allein des­halb, weil er die Kraft braucht, um nach Wind­huk zu rei­sen, und dort vor Ge­richt als Zeu­ge aufzutreten. «Und wenn es das Letz­te ist, was ich tue.»

