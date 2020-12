Wacker Thun – Mit einer Menge Hausaufgaben in die Ferien Zum Abschluss einer missratenen ersten Saisonhälfte schlagen die Berner Oberländer Handballer GC 31:23. Sie belegen bloss Rang 7. Adrian Horn

Damien Guignet wird doch eher unsanft gestoppt. Foto: Patric Spahni

Die letzte Partie des Jahres endet, wie Partien heuer selten endeten: mit strahlenden Gesichtern auf Thuner Seite. Gegen müde Zürcher vermag Wacker immer wieder zu kontern; der Auftritt erinnert an Zeiten, da die Berner Oberländer durch starke Abwehrarbeit und besonders rapide vorgetragene Gegenstösse bestachen. Leichtigkeit, Tore en masse und ein ungefährdeter Sieg: Es ist eine für 2020 atypische Darbietung, ein wenig Sonnenschein in der Tristesse.

31:23 schlägt Wacker das vom in Zwieselberg ob Reutigen wohnhaften Jakub Szymanski gecoachte GC, das den 4. Match innert 10 Tagen bestreitet.

Ist es das versöhnliche Ende einer schwierigen Vorrunde – Ende gut, alles gut? Nein.

Martin Rubins Mannschaft realisiert im 23. Spiel 2020 den 8. Sieg. Für ein Team, das allein seit 2012 sechs Titel gewonnen hat, ist dies eine vernichtende Bilanz. Das Jahr muss sich für die erfolgsverwöhnten Thuner wie eine Ohrfeige angefühlt haben, zumal sie selten vor ihrer bei der Gegnerschaft so gefürchteten Kulisse spielten, wofür sie freilich nichts können. In der gegenwärtigen Verfassung ist die Equipe im Kampf um Trophäen kein Faktor. Selbst die Vorstellung beim mühelosen Sieg über die Stadtzürcher gerät nicht uneingeschränkt überzeugend, so seltsam sich das anhören mag. 2:4 liegen die Hausherren nach der Startphase zurück. Sie steigern sich, schaffen noch vor der Halbzeit eine beträchtliche Differenz. Dabei profitieren sie von den grossen Schwierigkeiten des in dieser Saison gleichfalls enttäuschenden Gegenübers.

Wacker muss sich nach der fünfwöchigen Pause steigern. Der Club verlor 2020 an Strahlkraft. Und im Sommer werden mit Coach Rubin – er wechselt zum BSV Bern – und Vorkämpfer Reto Friedli, der zurücktritt, die Gesichter des Vereins ebendiesen verlassen. Die Thuner drohen bei potenziellen Zuschauern und möglichen Sponsoren weiter an Reiz einzubüssen, sollten sie sich auf Dauer im Mittelfeld und damit in einem Bereich aufhalten, wo sie gemessen an den Ergebnissen seit der Jahrtausendwende nicht hingehören.

Die Probleme des Leaders

Die Thuner besässen ein Team, mit dem man sehr wohl Erfolg haben könnte. Mit Lukas von Deschwanden und Nicolas Raemy beschäftigen sie Spieler, welche den Schweizer Handball zuletzt geprägt haben. Ersterer ist nach der Rückkehr aus den Spitzenligen dieser Welt noch nicht im erhofften Masse eine Verstärkung, auch wenn er als Topskorer aufläuft. Nach zwei schwierigen Jahren wirkt der mehrmalige MVP verunsichert. Seine Leistungen sind oft ansprechend, aber kaum je überragend. Damit steht er stellvertretend für sein Team.