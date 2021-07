Widerstand gegen Sparmassnahme – Mit einer Enteninvasion gegen die Privatisierung des Lorrainebads Berns Stadtregierung will das Lorrainebad an Private abgeben und so jährlich 380’000 Franken sparen. Das Bad sei identitätsstiftend, kritisiert das Quartier. Christoph Hämmann

Eine Protestente geht um im Berner Lorrainequartier: Die «Enten-Post», eine Wandzeitung, mobilisiert gegen die Sparübung beim Lorrainebad. Foto: Christian Pfander

Im Verein Läbigi Lorraine (VLL) weiss man, wie Politik geht. Im Vorstand sitzen grüne und rote Ex-Stadtratsmitglieder zusammen mit Leuten, die teilweise schon dabei waren, als in den 1980er-Jahren der Q-Hof vor dem Abbruch bewahrt oder mit der Brasserie Lorraine eine Genossenschaftsbeiz eröffnet wurde. Ein aktuelleres Beispiel ist der Centralweg, wo auch dank des Widerstands aus dem Quartier – und des VLL – der Bau städtischer «Luxuswohnungen» verhindert wurde.

Das neuste Streitobjekt: Das Lorrainebad, das laut der Berner Stadtregierung privatisiert werden soll. Das Wappentier: die Lorraine-Ente, mit der vor einigen Jahren bereits in den (erfolglosen) Kampf gegen die Schliessung der Quartierpost gezogen wurde. Da der VLL zur «Entenkampagne» aufruft und Fahnen sowie Kleber vertreibt, ist davon auszugehen, dass es in den nächsten Wochen in der Lorraine zu einer eigentlichen Enteninvasion kommt.