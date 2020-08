Dorfkern Thörishaus – Mit einer Carte Blanche an die Versteigerung Neueneggs Stimmberechtigte sollen einem Liegenschaftshandel zustimmen, ohne zu wissen, zu welchem Preis. Denn der entscheidet sich erst an einer Gant. Stephan Künzi

Der Neuenegger Gemeinderat möchte die Unterweg-Garage von Mustapha Halil in Thörishaus (Bildmitte) ersteigern. Längerfristig soll das Zentrum des zweigeteilten Dorfes nicht mehr nur auf der Könizer Seite (im Hintergrund) modern sein. Foto: Raphael Moser

861’000 Franken. So viel ist die Liegenschaft, in der Mustapha Halil in Thörishaus seine Unterweg-Garage betreibt, laut einem Schätzer im Moment wert. Die Parzelle, die etwas zurückversetzt an der Sensemattstrasse auf Boden der Gemeinde Neuenegg liegt, kommt Anfang November unter den Hammer. Offenbar steht Halil bei einem oder mehreren Gläubigern derart in der Kreide, dass das Betreibungsamt nur noch den Ausweg über eine öffentliche Versteigerung sieht.