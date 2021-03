Unihockey-Playoff – Mit einem «Stängeli» in den Halbfinal Floorball Köniz gewinnt das Derby gegen die Tigers Langnau 10:0. Wiler-Ersigen taucht in Zug und muss am Sonntag ins Spiel 7. Stephan Dietrich

Es darf gefeiert werden. Floorball Koeniz erreicht den Playoff-Halbfinal. Foto: Manuel Lopez

Das Rätselraten hat ein Ende. Wieso tut sich Floorball Köniz im Playoff-Derby gegen die Tigers Langnau derart schwer? Warum lässt sich der Favorit immer wieder auf den offenen Schlagabtausch ein? Warum kontrolliert er nicht einfach das Spiel und wartet geduldig auf Torchancen? Nun, just im Spiel, das von Schweizer Fernsehen live übertragen wurde, zeigte sich Köniz von seiner allerbesten Seite. Schon früh gelang das 1:0 im Powerplay, der Gegner war wegen eines Wechselfehlers dezimiert. Floorball Köniz kontrollierte in der Folge das Spiel und erhöhte das Skore laufend. Pascal Michel beendete Langnaus Hoffnungen auf eine spektakuläre Wende nach 45 Minuten mit seinem dritten persönlichen Tor zum 5:0, am Ende gewann Floorball Köniz 10:0. Patrick Eder feierte einen im Unihockey höchst seltenen Shutout. Im Halbfinal kommt es zum Duell mit Alligator Malans.

Für die Tigers hingegen ist die Saison beendet, ehrenvoll. Sie hielten die Serie lange spannend, dabei hatten sie sich erst spät überhaupt für das Playoff qualifiziert. Gegen Köniz wurde den Emmentalern nicht viel zugetraut, doch sie verkauften sich sehr teuer. Dieses 0:10-Klatsche im sechsten Duell war dann einfach das Spiel zuviel.

Sieg oder Saisonende

Wiler-Ersigen muss sich den Halbfinal erst noch verdienen. Die Unteremmentaler treten am Sonntag gegen Zug zum siebten und entscheidenden Duell an. Halbfinal oder Saisonende lautet also die Frage. Spiel 6 am Samstag war ein Auf und Ab. Wiler führte 2:0, geriet 2:4 in Rückstand und glich im Schlussdrittel rasch zum 4:4 aus. Das 5:4 Zugs egalisierte Marco Rentsch erst 13 Sekunden vor Ablauf des dritten Drittels. In der Verlängerung waren die Vorteile eher bei Wiler-Ersigen, doch Emil Julkunen erwischte Torhüter Martin Menetrey mit einem Weitschuss zwischen den Beinen. Die Serie ist äusserst ausgeglichen, drei der sechs Begegnungen standen nach 60 Minuten unentschieden.

Wie weiter bei den Frauen?

Bei den Frauen musste die Halbfinalserie zwischen Skorpion Emmental und Wizards Bern-Burgdorf unterbrochen werden. Eine Spielerin der Wizards wurde am Donnerstag positiv getestet, im Moment befindet sich die gesamte Equipe in Quarantäne. Wann die Serie weitergespielt wird, ist noch nicht bekannt. Den Skorpions fehlt für den Finaleinzug lediglich noch ein Sieg.