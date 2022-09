Ausgangslage

In einem spektakulären Spitzenspiel mussten die Young Boys vor Wochenfrist in St. Gallen erstmals in dieser Meisterschaft als Verlierer vom Platz. Ja mehr noch: Die Berner mussten auch die Tabellenführung an die Ostschweizer abtreten. Weil diese aber gestern gegen Sion eine überraschende Heimniederlage kassierten, kann das Team von Trainer Raphael Wicki heute mit einem Sieg gegen Lugano sogleich auf den Leaderthron zurückkehren.

Im Tessin tat sich YB in der Vergangenheit regelmässig schwer. Vor heimischen Publikum jedoch haben die Berner in der Meisterschaft gegen Lugano letztmals vor über 5 Jahren, am 23. April 2017, verloren (1:2).Aber aufgepasst, in dieser Saison hat der FCL sämtliche seiner neun Punkte in der Fremde geholt – und dabei unter anderem Siege in Basel und beim FCZ eingefahren.