Berner Bären spüren den Frühling – Mit einem «Pürzlibaum» aus dem Winterschlaf Wegen der milden Temperaturen erwachten Ursina und Björk letzte Woche kurzzeitig aus ihrem Winterschlaf – und lieferten beste Unterhaltung.

Bärin Björk kam sogar kurzzeitig aus ihrem Schlafgemach heraus. Foto: Screenshot Twitter/ @tierparkbern

Letzte Woche herrschten in Bern teilweise bereits frühlingshafte Temperaturen. Diese Tatsache blieb auch bei den beiden Berner Bärinnen Ursina und Björk nicht unbemerkt: Wegen der Wärme erwachten die zwei kurzzeitig aus ihrem Winterschlaf. So richtig wach wurden sie allerdings nicht, wie äusserst unterhaltsame Webcam-Aufnahmen zeigen, die der Berner Tierpark am Freitag veröffentlichte.

Schlaftrunken regt sich da Ursina, nestelt im Zeitlupen-Tempo in ihrer Höhle herum und gibt dann gar einen Pürzlibaum zum Besten, bevor sie sich einmal richtig ausschüttelt, ihr Schlafgemach herrichtet und sich dann schliesslich wieder hinlegt.

Etwas aktiver war dagegen Bärin Björk. Sie schaffte es während ihrer Winterschlaf-Pause gar aus ihrer Höhle heraus. Einen richtig fitten Eindruck hinterliess aber auch sie nicht: Vor der Höhle bewegte sie sich derart langsam, dass die Tierpark-Verantwortlichen im Video einen Hinweis einblendeten, die Aufnahmen sein wirklich in Echtzeit und nicht in Slow-Motion wiedergegeben.

Schliesslich gönnte sich Björk ein paar Büschel frisches Gras, um ihre Magengegend etwas anzuregen, bevor sie dann gemächlich wieder in ihrer Höhle verschwand.

Diese Woche meldete sich in Bern der Winter wieder zurück, zeitweise lag in der Bundesstadt gar etwas Schnee, die Temperaturen befinden sich im zweistelligen Minusbereich. Für Björk und Ursina ist das zu viel: Sie liegen längst wieder in ihren Höhlen und schlafen tief. Angesichts der aktuellen Wetterprognosen wird sich das so schnell nicht ändern.

